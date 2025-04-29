تهميش الزبائن وتأخير التسليم.. “حمايتك” تفتح النار على وكلاء السيارات

أعلنت المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك “حمايتك”، اليوم الثلاثاء، أنها تواصل تحركاتها لمعالجة ملف المواطنين الذين قاموا بإيداع طلبات لاقتناء سيارات جديدة لدى الوكلاء المعتمدين، ولم يتسلموا مركباتهم إلى غاية الآن.

وأكدت المنظمة في بيان لها أنها تتابع هذا الملف عن كثب من أجل ضمان حقوق المتضررين، داعيةً جميع المستهلكين المعنيين بهذه الإشكالية إلى التواصل عبر البريد الإلكتروني الرسمي للمنظمة himayatec@gmail.com، لإيداع شكاويهم واستكمال ملفاتهم.

وأوضحت “حمايتك” أنها لا تستبعد اللجوء إلى القضاء، في حال استمرار تماطل بعض الوكلاء في تسوية وضعية الزبائن، مشيرةً إلى أن ذلك سيتم وفق ما يتيحه القانون من إجراءات لحماية حقوق المستهلكين.

وعبّرت المنظمة عن أسفها لما وصفته بـ”تهرّب بعض الوكلاء المعتمدين من مسؤولياتهم القانونية”، الأمر الذي يفاقم معاناة المواطنين ويزيد من حالة الغموض وعدم الثقة في السوق.

وختم البيان بالتأكيد على أن الدفاع عن حقوق المستهلك “ليس خيارًا بل واجبًا قانونيًا”، مشددةً على استمرار المنظمة في مساعيها الحثيثة لإيجاد حلول عاجلة ومنصفة لجميع المتضررين.