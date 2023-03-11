تهميش ممنهج لحسام عوار في نادي ليون

على بعد أيام من ارتدائه لقميص الخضر

تأكد خلال مباراة ليل، أمام ليون ضمن الدوري الفرنسي، التي جرت سهرة الجمعة، بأن اللاعب حسام عوار، لم يعد مرغوبا فيه، في فريق ليون، وهذا بالنظر إلى مسار المباراة المثيرة ما بين الفريقين، فاللاعب لم يتم الاعتماد عليه كأساسي، بالرغم من أن المباراة كانت تتطلب خبرة ومحرك فريق، في مواجهة ليل على أرضه أمام جمهوره.

ومرّ الشوط الأول بأداء باهت من أشبال لورون بلان، ومع ذلك بقي اللاعب بعيدا عن العين، وبدأ الشوط الثاني بهدف لصالح ليل، ولم يتمكن ليون من ردّ الفعل لا بالتهديف ولا بالأداء، ولم يلتفت مدرب ليون للاعب الخضر المنتظر في تشكيلة جمال بلماضي بداية من التربص القادم، وبعد أن تلقى ليون هدفا ثانيا، ظن الجميع بأن المدرب لورون بلان، سيشخّص الداء في خط وسط ليون، لكنه أقحم مهاجمين بقيادة لاغازيت، ثم أدخل دامبيلي وبقي يدوّر مقاعد الاحتياط من دون الالتفات إلى حسام عوار الذي لم يمنحه حتى فرصة التسخين على خط التماس، حتى عندما سجل ليون هدف الأمل، وتلقى بعدها هدفا ثالثا، حيث بدا مدرب ليون غير مقتنع بتاتا بأن حسام عوار قادر على مساعدة الفريق، الذي عاد في الدقائق الأخيرة وعادل النتيجة أمام دهشة رفقاء آدم وناس، وخرج ليون متجنبا للهزيمة، وبافتخار من مدرب ليون، الذي لم يجد من يلومه على تهميشه لحسام عوار، الذي صار غير مرغوب فيه، بالرغم من أن لورون بلان في أول ندوة صحفية عندما تولى تدريب ليون قال بأنه يعوّل على حسام عوار، وصار يضعه على مقاعد الاحتياط، فيمنحه مرة بضع دقائق، ويحرمه منها في غالب الأحيان، كما حدث سهرة الجمعة.

انتقال حسام عوار من لاعب أساسي، لا يمكن الاستغناء عنه، وحلم الكثير من الأندية الأوروبية الكبيرة، إلى لاعب لا مكان له حتى في الاحتياطيين في نادي يحتل وسط الترتيب في دوري فرنسي متوسط، يثير فعلا الدهشة، لأن هذ اللاعب مازال في ربيعه الرابع والعشرين وليس على أبواب التقاعد، أو من اللاعبين الذين لا تفارقهم الإصابات، فتجعل أداءهم متذبذبا، لأن حسام عوار موهوب وقد ساهم منذ سنتين فقط في إيصال فريق ليون إلى دور نصف النهائي من منافسة رابطة أبطال أوروبا وكان حينها النجم الأول في فريق ليون، قبل أن يتدهور أداء الفريق ويخرج حسام من الحسابات.

إدارة ليون كانت تراهن على بيع حسام عوار، بمبلغ مالي كبير، كما فعلت مع الكثير من نجومها، ولكن اللاعب الذي كان يقدم في سوق التحويلات على أنه مهندس وألعاب النادي ولاعب دولي فرنسي، صار لاعبا مهمشا ودوليا، من بلاد إفريقية لم تشارك في كأس العالم الأخيرة، وهو ما يجعل اللاعب بحسب إدارة ليون دون المبالغ المالية المأمولة ودون الفرق العالمية.