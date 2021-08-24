تهم ثقيلة تواجِه الدركي الفار و3 متهمين آخرين أمام محكمة بئر مراد رايس

مثلوا أمام قاضي التحقيق بذات المحكمة

استمع قاضي التحقيق الغرفة الأولى لدى محكمة بئر مراد رايس اليوم الى الدركي الفار محمد عبد الله والمدعو “ر.م” الذي تم استخراجهما من طرف عناصر فرقة البحت والتدخل لامن ولاية الجزائر من سجني القليعة والحراش.

حيث واستمع قاضي التحقيق للمتهمين في التهم الثقيلة الموجه لهما والمتعلقة بنشر أخبار مغرضة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن العمومي ، عرض على الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، توزيع منشورات تضر المصلحة الوطنية، نشر أخبار مغرضة بين الجمهور للمساس بالمؤسسات الصحية.

القضية يتابع فيها كل من المتهمين المذكورين بالإضافة إلى كل من ” س. محمد وب. ك” فيما تم تقديم ملف المعارضة من طرف دفاع المتهم محمد عبد الله يوم 29 أوت المقبل.