تهيئة البنية التحتية لإطلاق خدمات الجيل الخامس

زروقي يؤكد في اجتماع للمتابعة مع إطارات القطاع:

شدد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، على “ضرورة استكمال المشاريع القطاعية المندرجة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، لاسيما فيما يتعلق بتوفير البنية التحتية الضرورية، مع الالتزام الصارم بالآجال المحددة”.

وجاء ذلك خلال اجتماع، الثلاثاء، بالمسؤولين المحليين للقطاع، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، حيث خصص اللقاء لمتابعة تنفيذ البرامج المسطرة والتطرق إلى عدد من الأولويات الوطنية ذات الصلة، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وفي مستهل الاجتماع، ذكر زروقي بتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتعلقة بجعل المواطن في صلب الاهتمامات، من خلال “ضمان التكفل بانشغالاته وتقديم خدمات نوعية وفعالة في آجال معقولة”.

من جهة أخرى، أبرز زروقي “الأهمية الاستراتيجية لتوسيع التغطية بالإنترنت عالي التدفق، في المحيطات الفلاحية والمناطق الصناعية ومناطق النشاط، باعتبارها فضاءات حيوية لدعم الاستثمار وتعزيز النشاط الاقتصادي”، مشددا على “وجوب الاستجابة الفورية للطلبات التي تم تسلمها، وتوفير المرافقة اللازمة”.

كما تناول الاجتماع أيضا ملف التحضير لإطلاق خدمات الجيل الخامس، حيث أكد الوزير، بهذا الخصوص، أن “هذا النوع من التكنولوجيا يتطلب تهيئة البنية التحتية الملائمة، لاسيما من خلال مرافقة المتعاملين في إجراءات توسيع الشبكة”.

وفي الختام، عرج زروقي على مشروع تعميم تكنولوجيا الألياف البصرية إلى غاية المنازل (FTTH)، مذكرا بالهدف الوطني المتمثل في “استكمال الربط بشبكة الألياف البصرية سنة 2027″، ما يقتضي “ضرورة اعتماد مؤشرات أداء مع تقييم مرحلي دوري، قصد بلوغ هذا الهدف الاستراتيجي”، وفقا لنفس المصدر.