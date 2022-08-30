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الجزائر

تهيئة المرافق الصحية.. بن بوزيد يدعو لتسريع الأشغال ويحذر من المماطلة

الشروق أونلاين
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تهيئة المرافق الصحية.. بن بوزيد يدعو لتسريع الأشغال ويحذر من المماطلة
ح.م
جانب من اللقاء

شدد وزير الصحة البروفسور عبد الرحمان بن بوزيد في لقاء تقييمي مع مدراء الصحة، على”ضرورة تسريع وتيرة العمل” المتعلقة بإعادة تهيئة المرافق الصحية بالولايات محذرا من المماطلة وعرقلة البرنامج المسطر.

وأوضح بيان لوزارة الصحة، أن بن بوزيد لم يخف “استيائه الكبير لما بدر من مدير الصحة لولاية وهران الذي أنهيت مهامه بتاريخ 7 جويلية 2022 على خلفية التأخر الملحوظ في تجهيز مستشفى الحروق الكبرى كاملا لاستقبال المرضى”.

كما أبدى بن بوزيد من جهة أخرى “رفضه التام” لمثل هذه التصرفات والسلوكات التي تدخل -حسبه- في خانة “خيانة الثقة والتغليط” وبالتالي عرقلة البرنامج المسطر من طرف الوزارة.

من جهة أخرى حرص الوزير على “تقديم شكره” لمدراء الصحة لولايات كل من غليزان والشلف وام البواقي وخنشلة والبليدة وباتنة على المجهودات التي قاموا بها في سبيل تحسين مستوى ونوعية الخدمات من خلال وقوفهم شخصيا على متابعة سير العمليات سواء إنشاء أو إعادة تهيئة المرافق الصحية التابعة لهم.

والتقى بن بوزيد بمدراء الصحة للولايات، عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد، عشية الدخول الاجتماعي 2022-2023، وقف على الوضعية الصحية التي تعرفها أغلب الولايات وإطلع على وتيرة سير اغلب المشاريع خاصة ما تعلق منها بتهيئة مستشفيات الاستعجالات الطبية الجراحية والعيادات المتعددة الخدمات”.

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