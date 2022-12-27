توأمة بين المدرسة العليا للقضاء وأكاديمية العدل التركية

وُقّعت يوم الثلاثاء مذكرة تفاهم للتوأمة بين المدرسة الجزائرية العليا للقضاء، وأكاديمية العدل التركية. بحضور وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي.

واستقبل الوزير طبي نائب وزير العدل التركي حسان يلماز، الذي يجري زيارة إلى الجزائر، تمتدّ من 26 إلى 28 ديسمبر الجاري.

وشمل برنامج زيارة المسؤول التركي، زيارة إلى المدرسة العليا للقضاء. بالإضافة إلى زيارات ميدانية لمؤسسات قضائية.

“وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون القانوني والقضائي بين وزارتي العدل بالجزائر وتركيا. لا سيما في المجال الجزائي، وفي مجال التكوين، وتبادل المعارف والخبرات”.