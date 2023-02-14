توأمة بين مديريات تربية لرفع نسبة النجاح في البكالوريا

بتبادل التجارب في مجال التمدرس والامتحانات

بادرت بعض مديريات التربية للولايات بإبرام اتفاقية “توأمة” فيما بينها، لأجل تبادل الخبرات في مختلف مجالات التسيير خاصة في الشق الخاص بالتمدرس والامتحانات، لأجل الارتقاء بمستوى التلاميذ والرفع من نسب النجاح في الامتحانات المدرسية على غرار امتحان شهادة البكالوريا.

أفادت مصادر “الشروق” بأن بعض مديريات التربية للولايات، على غرار مديرية التربية لولاية خنشلة، قد تقدمت بطلب رسمي، لإبرام اتفاقية “توأمة”، مع مديريتي التربية لولايتي تيزي وزو والمدية، والهدف منها هو تبادل التجارب في مختلف المجالات، من خلال الاستفادة من خبرات سابقة تمكنت من اكتسابها على مدى سنوات طويلة، خاصة في مجال التمدرس والامتحانات، وتوظيفها بشكل إيجابي وفعال، في معالجة الاختلالات وتسوية المشاكل، للارتقاء بمستوى المتعلمين الدراسي والمعرفي، ومن ثمة المرور نحو تحسين النتائج ورفع من نسب النجاح في الامتحانات المدرسية الرسمية عموما وامتحان شهادة البكالوريا بشكل خاص.

وأضافت مصادرنا بأن مديريات التربية للولايات قد تكفلت بإرسال فريق عمل يضم إطارات إدارية وتربوية، يضم أساتذة أكفاء ورؤساء مصالح ورؤساء مكاتب، إذ تم اغتنام الفرصة لعقد اجتماعات ولقاءات ماراطونية امتدت لأكثر من أسبوع، حيث تم فتح النقاش حول عديد الملفات ذات الاهتمام المشترك، على غرار ملف الامتحانات من خلال تبادل الرؤى، حول إعادة النظر في كيفية تقويم وتقييم التلاميذ على سبيل المثال وكذا حول كيفية الارتقاء بالتحصيل العلمي للمتمدرسين للأطوار التعليمية الثلاثة “ابتدائي ومتوسط وثانوي”.

يذكر أن وزارة التربية الوطنية، من خلال الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، قد شرعت بالتحضير المبكر لامتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا للدورة المقبلة، اللذين لم يعد يفصلنا عنهما سوى 120 يوم، لكي يتسنى لها مواجهة المشاكل والعراقيل المطروحة، والعمل على تداركها ومعالجتها بالتنسيق مع باقي القطاعات الوزارية المعنية، في حين ستكون ملزمة بالانتهاء من إعداد مواضيع الامتحانات الرسمية شهر مارس المقبل كأقصى تقدير، لكي تتمكن المصالح المختصة من التدقيق فيها بشكل عميق لتدارك الأخطاء إن وجدت، ومن ثم تفادي الوقوع في أخطاء السنوات الفارطة، بالمقابل تنقضي الأربعاء المهلة التي منحتها الوصاية للمترشحين النظاميين والأحرار، لتمكينهم من القيام بالتصحيحات والتصويبات اللازمة، للأخطاء الواردة في بياناتهم الشخصية خاصة ما تعلق بالاسم واللقب وتاريخ ومكان الازدياد ورقم التسجيل.