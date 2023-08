توابيت وردية.. الهوس بـ “باربي” يصل إلى الموتى

وصل الهوس بلعبة “باربي” والفيلم الجديد عنها إلى الموت، حيث بدأت دور الجنائز في المكسيك تقدم توابيت وردية للمعجبين بالدمية.

وقال مقطع ترويجي للتابوت: “يمثل هذا التابوت، بلونه الوردي اللامع المذهل، شرارة وطاقة تلك اللحظات التي لا تنسى التي عاشها”، من أراد أن يدفن بهذا النعش، “إنه تذكير بأن قصصنا تستحق أن نتذكرها ونحتفل بها بالألوان والحيوية.”

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لتوابيت وردية يقول صاحبها إن منزل الجنازة المكسيكي يقدم توابيت وردية على شكل باربي، مشيرا إلى أن نفاد مخزون بعض التوابيت.

⚰️ 🌸 || Mexican funeral home offers Barbie-themed pink coffins ‘Death in plastic, it’s fantastic’.

Some of the coffins went out of stock.#BARBIE pic.twitter.com/IxKWGeSiPv

— DailyPost (@dailypostland) August 2, 2023