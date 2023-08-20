تواجد المتحور الجديد “إريس” في الجزائر وارد

رئيس الجمعية الجزائرية لعلم المناعة لـ"الشروق":

أكد رئيس الجمعية الجزائرية لعلم المناعة، البروفيسور كمال جنوحات، لـ”الشروق”، احتمال وجود عدد من الإصابات بالمتحور الجديد “إي جي 5” المسمى “إريس”، في الجزائر، خاصة أن هناك تسجيلا في الآونة الأخيرة، لإصابات بفيروس كورونا، موضحا أن ما يدعو للاطمئنان، وعدم التخوف من هذا المتحور الجديد هو اكتساب 90 بالمائة من الجزائريين، للمناعة الطبيعية خلال انتشار المتحور “أوميكرون”، لأن أغلبهم أصيبوا به، هذه المناعة التي تعتبر خط الدفاع الأول ضد العدوى وتستمر لوقت طويل.

وقال البروفيسور جنوحات إن الإصابة الجديدة لكورونا لا تخضع للتحليل الجيني للتعرف على السلالة الجديدة للفيروس، مما يجعل احتمال وجود إصابات لفيروس”إريس”، متوقعا تسجيل حالات لهذا الأخير مع الدخول الاجتماعي القادم.

وطمأن ذات المتحدث، الجزائريين، أن مناعتهم المكتسبة خلال مرحلة موجة أوميكرون، كفيلة بأن تجعل المتحورات الجديدة غير فعالة بالشكل الخطير، الذي يدعو للقلق والخوف، خاصة أنهم تعودوا على أعراض كورونا.

ومن جهته، قال عضو اللجنة العلمية لرصد تفشي كورونا في الجزائر، البروفيسور رياض مهياوي، إن تسجيل صفر حالة للإصابة بكورونا منذ قرابة سنة كاملة لحد الآن، يدعو إلى عدم التخوف من المتحور الجديد “إريس”، حيث يرى ذلك دليلا على اكتساب الجزائريين لمناعة ضد المتحورات المتسلسلة لـ”كوفيد 19”.

ويرى المختص أن ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا، أمر طبيعي في ظل التطور البيولوجي والإيكولوجي للفيروسات، وأن إثارة المخاوف ما يزيد إلا نقصا في المناعة خاصة عند الأشخاص كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة، في حين أن الاحتياطات والعلاج في وقته لأي مرض يجنب، حسبه، الكثير من المشاكل.