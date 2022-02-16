تواريخ الجولات الثلاث المقبلة من عمر البطولة

كشفت رابطة الكرة المحترفة، الأربعاء، عن تواريخ الجولات الثلاث المقبلة من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل.

وكانت المباراة المتأخّرة بين شبيبة القبائل والضيف نادي البارادو مساء الثلاثاء الماضي، قد أسدلت ستار مرحلة الذهاب.

وهكذا ستُستأنف البطولة بِإجراء الجولة الأولى من مرحلة العودة المُرادفة للمشهد الـ 18، بِتاريخ الـ 25 من فيفري الحالي. وتُقام الجولة الموالية في الفاتح من مارس المقبل، وتُجرى الجولة الـ 20 بعد أربعة أيّام من ذلك.

وتبقى بعد ذلك 14 جولة، تُراهن رابطة الرئيس عبد الكريم مدوار على تنظيمها في آجال لا تتعدّى نهاية جوان المقبل.