تواريخ وملاعب مقابلات “محاربي الصحراء” في تصفيات المونديال

كشفت “الفيفا”، الخميس، عن جدول مقابلات فوج المنتخب الوطني الجزائري في الدور الثاني وقبل الأخير لِتصفيات كأس العالم، نسخة قطر 2022.

وأماط الاتحاد الدولي لكرة القدم اللّثام عن تواريخ وملاعب مقابلات الجولتَين الأولى والثانية، عِلما أن سباق هذه المحطّة التصفوية يضمّ ستّ جولات، تُسفر عن تأهّل الرّائد إلى الدور الأخير والحاسم.

وبِاستثناء الجزائر التي تحوز ملاعب تستجيب للمقاييس الدولية، رفضت “الفيفا” منح المنتخبات المنافسة لـ “محاربي الصحراء” رخصة خوض المقابلات داخل القواعد، وبرمجت لقاءاتهم بِالمغرب.

ومعلوم أن أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي يُنافسون نظراءهم من بوركينا فاسو والنيجر وجيبوتي.

وتشكّل جدول مقابلات الجولتَين الأولى والثانية، كالتالي:

الجولة الأولى:

في الـ 2 من سبتمبر المقبل:

بِملعب “مصطفى شاكر” بِالبليدة: الجزائر – جيبوتي

بِمدينة مراكش المغربية: النيجر – بوركينا فاسو

الجولة الثانية:

في الـ 6 من سبتمبر المقبل:

بِالعاصمة المغربية الرباط: جيبوتي – النيجر

في الـ 7 من سبتمبر المقبل:

بِمدينة مراكش المغربية: بوركينا فاسو – الجزائر

وتُجرى الجولات الأربع المتبقية في شهرَي أكتوبر ونوفمبر المقبلَين، وستضبط “الفيفا” تواريخهم وملاعبهم، لاحقا.