-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الرئيس تبون: خلفيات سياسية وراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية  
رياضة

تواريخ ومواقيت مواجهات الأندية الجزائرية إفريقيا

علي بهلولي
  • 366
  • 0
تواريخ ومواقيت مواجهات الأندية الجزائرية إفريقيا

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الأحد، عن تواريخ ومواقيت مقابلات الأندية الجزائرية في ذهاب الدور الثاني من عمر منافستَي رابطة الأبطال وكأس “الكاف”.

ومعلوم أن شباب بلوزداد ووفاق سطيف يلعبان رابطة أبطال إفريقيا، وتخوض شبيبتا القبائل والساورة كأس “الكاف”.

وتشكّل الجدول كالتالي، مع تنظيم المقابلات بِملاعب الأندية المذكورة أوّلا، بِالتوقيت الجزائري.

رابطة أبطال إفريقيا:

في الـ 16 من أكتوبر الحالي على الساعة الرابعة عصرا:

أسيك ميموزا الإيفواري – شباب بلوزداد
في الـ 17 من أكتوبر الحالي على الساعة الثالثة بعد الظهر:

نادي نواديبو الموريتاني – وفاق سطيف

كأس “الكاف”:

في الـ 16 من أكتوبر الحالي على الساعة الخامسة مساءً:

نادي كونكورد الموريتاني – شبيبة الساورة

في الـ 16 من أكتوبر الحالي على الساعة السابعة مساءً:

الجيش الملكي المغربي – شبيبة القبائل

مقالات ذات صلة
بوقرة: تكلمنا كثيرا عن الملاعب.. وهدفنا الذهاب بعيدا في كأس العرب

بوقرة: تكلمنا كثيرا عن الملاعب.. وهدفنا الذهاب بعيدا في كأس العرب

ثلاثة لاعبين مشاركتهم يلفّها الغموض

ثلاثة لاعبين مشاركتهم يلفّها الغموض

غلام يتّجه إلى الخروج من النّفق المظلم

غلام يتّجه إلى الخروج من النّفق المظلم

رسميا.. محرز مُرشّح لِنيل جائزة “الكرة الذهبية”

رسميا.. محرز مُرشّح لِنيل جائزة “الكرة الذهبية”

رزنامة الرابطة المحترفة الأولى موسم 2021/ 2022

رزنامة الرابطة المحترفة الأولى موسم 2021/ 2022

هكذا كانت صيانة ملعب تشاكر من 2009 إلى 2019

هكذا كانت صيانة ملعب تشاكر من 2009 إلى 2019

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد