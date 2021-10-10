تواريخ ومواقيت مواجهات الأندية الجزائرية إفريقيا

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الأحد، عن تواريخ ومواقيت مقابلات الأندية الجزائرية في ذهاب الدور الثاني من عمر منافستَي رابطة الأبطال وكأس “الكاف”.

ومعلوم أن شباب بلوزداد ووفاق سطيف يلعبان رابطة أبطال إفريقيا، وتخوض شبيبتا القبائل والساورة كأس “الكاف”.

وتشكّل الجدول كالتالي، مع تنظيم المقابلات بِملاعب الأندية المذكورة أوّلا، بِالتوقيت الجزائري.

رابطة أبطال إفريقيا:

في الـ 16 من أكتوبر الحالي على الساعة الرابعة عصرا:

أسيك ميموزا الإيفواري – شباب بلوزداد

في الـ 17 من أكتوبر الحالي على الساعة الثالثة بعد الظهر:

نادي نواديبو الموريتاني – وفاق سطيف

كأس “الكاف”:

في الـ 16 من أكتوبر الحالي على الساعة الخامسة مساءً:

نادي كونكورد الموريتاني – شبيبة الساورة

في الـ 16 من أكتوبر الحالي على الساعة السابعة مساءً:

الجيش الملكي المغربي – شبيبة القبائل