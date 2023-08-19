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الجزائر

تواصل عمليات إخماد حرائق الغابات في 5 ولايات

الشروق أونلاين
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تواصل عمليات إخماد حرائق الغابات في 5 ولايات
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جهود إخماد حرائق الغابات

تتواصل عمليات إخماد الحرائق التي نشبت في غابات عدة ولايات بوسط وشرق البلاد، حسب أكدته مصالح الحماية المدنية يوم السبت في بيان.

وتظهر الوضعية العامة للحرائق إلى غاية الساعة السادسة 18:00 من مساء اليوم، التي كشفت عنها ذات المصالح، تواصل الجهود لإخماد الحرائق على مستوى:

ولاية بجاية:

  • غابة وزران ببلدية إيغيل،
  • غابة تالة ببلدية برباشة،
  • وغابة تمداغ ببلدية أوزلاقن.
  • فيما تم إخماد النهائي حريق غابة جوة ببلدية بوخليفة بشكل نهائي.

ولاية جيجل:

  • غابة بوعقبة ببلدية أولاد يحيى خدروش.

ولاية برج بوعريريج:

  • غابة قرية شكبو ببلدية الجعافرة،

ولاية تيزي وزو:

  • غابة قرية إقرسافن ببلدية إيجر،
  • غابة تقمول عزوز ببلدية أيت محمود.

ولاية المدية:

  • غابة سبت البلوط ببلدية بعطة.

كما تمكن عناصر الحماية المدنية من الإخماد النهائي للحريق الذي نشب بغابة تغانيمت في ولاية خنشلة، فيما تتواصل عملية الحراسة بالمكان.

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