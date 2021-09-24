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الجزائر

تواصل عملية نقل جرحى حرائق الغابات للعلاج في تركيا

الشروق أونلاين
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تواصل عملية نقل جرحى حرائق الغابات للعلاج في تركيا

أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عن نقل عدد آخر من الجرحى المصابين جراء حرائق الغابات خلال الأشهر الماضية.

وجاء في بيان للوزارة عبر صفحتها على الفايسبوك “يتم في هذه الأثناء استكمال نقل المصابين جراء الحرائق التي مست ولايات الوطن، وذلك تنفيذا لتعهدات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بعدم ادخار أي وسيلة أو أي مجهود من أجل التكفل التام بهم.”

بالفيديو.. مصابو حرائق الغابات يصلون إلى تركيا لاستكمال العلاج  

وصل عدد من المصابين في حرائق الغابات التي مست بعضا من ولايات الوطن، مساء الخميس إلى تركيا لاستكمال علاجهم.

وأوضحت وزارة العمل، في بيان لها أن الجرحى تم نقلهم لتلقي العلاج على متن طائرة صحية طبية، مرفقين بفريق طبي وشبه طبي جزائري تابع للمركز الاستشفائي الجامعي الدويرة للحروق الكبرى.

وكان رئيس الجمهورية قد التزم في أوت الماضي خلال زيارته المصابين في حرائق الغابات المتواجدين على مستوى كل من المستشفى العسكري لعين النعجة ومستشفى الدويرة للحروق الكبرى بعدم ادخار أي وسيلة أو أي مجهود وتوفير كافة الوسائل اللازمة للتكفل بهم.

نقل عدد من جرحى حرائق الغابات للعلاج في تركيا (صور)

كشفت وزارة العمل والضمان الاجتماعي، عن نقل عدد من جـرحى حرائق الغابات للعلاج خارج الوطن.

وأوضح بيان وزارة العمل، الخميس 23 سبتمبر، إنه تم نقل جرحى حرائق الغابات  عبر طائرة صحية انطلاقا من مطار هواري بومدين.

بالمقابل قالت مصادر  على صلة بالملف، إن الجرحى سيتم نقلهم الى المستشفى الأمريكي بتركيا من أجل تلقي العلاج اللازم.

ويأتي هذا الإجراء تنفيذا لتعهدات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضية بالتزام الدولة بعدم ادخار أي وسيلة أو أي مجهود من اجل التكفل التام بجرحى حرائق الغابات التي مست بعض ولايات الوطن خلال شهر جويلية الماضي.

وهو الإجراء الذي اتخذته وزارة العمل، الخميس، من خلال تحويل عدد من المصابين إلى الخارج من اجل استكمال العلاج.

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التعليقات
7
  • الهفاف

    أحسن منظومة صحية في العالم احب من أحب وكره من كره تقرر نقل جرحى حرائق الغابات للعلاج في الخارج

    4
  • لا تعليق

    احسن منظومة صحية

    3
  • سعيد

    اين هي منظومتكم الصحية التي تعتبر من المنظومات العالمية

    2
  • جزاءري

    احسن منضومة صحية في افريقيا احب من احب وكره من كره

    1
  • مصطفى DZ

    (أحسن منضومة صحية في العالم .....

    0
  • قبايلي إبن الجزائر الأبية

    اتمنى العمل على بناء مستشفيات آخر نوع هنا في الجزائر و تجنيب خسارة المال...ربي يشفيهم و جميع المؤمنين

    3
  • Sahraoui de dakhla

    Où sont les hôpitaux algériens

    2

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