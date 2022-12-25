تواطؤ طبيب منتخب فرنسا وجهاز التدريب لِإبعاد بن زيمة عن المونديال

يُواجه الجهاز الفني لِمنتخب فرنسا وطبيب “الديكة” تهمة إبعاد المهاجم بن زيمة، عن خوض كأس العالم 2022 بِقطر.

ونقلت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، الأحد، على لسان التقني غي ستيفان قوله إن بن زيمة أجرى فحصا طبّيا بِعيادة “الزّرق” عشية انطلاق كأس العالم، وأظهر تعرّضه لِإصابة في الفخذ تمنعه من خوض المونديال.

ويشغل غي ستيفان منصب مساعد الناخب الوطني الفرنسي ديدييه ديشان.

وردّ “المناجير” السابق لِمهاجم الريال كريم جزيري على تصريحات غي ستيفان، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الأحد.

وقال جزيري إن بن زيمة عاد إلى أجواء التدريبات أربعة أيّام بعد مغادرته معسكر منتخب فرنسا، كما أجرى فيما بعد مباراة ودّية مع الرّيال، ولعب لِمدّة 30 دقيقة.

وأضاف وكيل اللاعبين يقول: “لكن بِالنسبة لِستيفان لا يستطع بن زيمة المشاركة في البطولة (المونديال)! استمرّْ في الكذب، فالحقيقة قادمة. يجب نشر تقرير الدكتور لو غال (طبيب المنتخب). عدم الانتظار لِيومَين أو ثلاثة لِتأكيد التشخيص الطبّي هو سوء سلوك مهني سيّئ”.