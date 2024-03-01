-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

توافد رؤساء الدول للمشاركة في قمة الجزائر للغاز

الشروق أونلاين
  • 1204
  • 0
توافد رؤساء الدول للمشاركة في قمة الجزائر للغاز
رئاسة الجمهورية (فيسبوك)
الرئيس تبون في استقبال الرؤساء المشاركين في قمة الجزائر للغاز.

يتوالى وصول رؤساء الدول للمشاركة في القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز المقررة غدا السبت، 2 مارس بالجزائر العاصمة.

الرئيس تبون يستقبل الرئيس السنغالي ماكي سال

وصل مساء اليوم الجمعة، الفاتح من مارس، الرئيس السنغالي، السيد ماكي سال، حيث كان في استقباله رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون في مطار هواري بومدين الدولي.

وقد تقدمت السنغال بطلب رسمي للإنضمام إلى المنتدى.

الرئيس تبون يستقبل الرئيس التونسي قيس سعيد 

وصل الرئيس التونسي، السيد قيس سعيّد، حيث كان في استقباله رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون في مطار هواري بومدين الدولي.

ووصل قبله كل من الرئيس العراقي، السيد عبد اللطيف جمال رشيد، والرئيس الموريتاني، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، السيد محمد يونس المنفي.

مقالات ذات صلة
تنبيه حول الطقس: أمطار غزيرة جدا عبر 18 ولاية

تنبيه حول الطقس: أمطار غزيرة جدا عبر 18 ولاية

600 شخص ضحية شركة وهمية للاستثمارات المالية

600 شخص ضحية شركة وهمية للاستثمارات المالية

الرئيس تبون يستقبل نظيره الموريتاني

الرئيس تبون يستقبل نظيره الموريتاني

حجز 453 قنطار من القمح اللين الموجه للمضاربة

حجز 453 قنطار من القمح اللين الموجه للمضاربة

شراكة جزائرية-كورية لمراقبة نوعية الهواء

شراكة جزائرية-كورية لمراقبة نوعية الهواء

49 حافلة و7 مواقف للسيارات لمقيمي أول صلاة جمعة في جامع الجزائر

49 حافلة و7 مواقف للسيارات لمقيمي أول صلاة جمعة في جامع الجزائر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد