توافد رؤساء الدول للمشاركة في قمة الجزائر للغاز

الرئيس تبون في استقبال الرؤساء المشاركين في قمة الجزائر للغاز.

يتوالى وصول رؤساء الدول للمشاركة في القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز المقررة غدا السبت، 2 مارس بالجزائر العاصمة.

الرئيس تبون يستقبل الرئيس السنغالي ماكي سال

وصل مساء اليوم الجمعة، الفاتح من مارس، الرئيس السنغالي، السيد ماكي سال، حيث كان في استقباله رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون في مطار هواري بومدين الدولي.

وقد تقدمت السنغال بطلب رسمي للإنضمام إلى المنتدى.

الرئيس تبون يستقبل الرئيس التونسي قيس سعيد

وصل الرئيس التونسي، السيد قيس سعيّد، حيث كان في استقباله رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون في مطار هواري بومدين الدولي.

ووصل قبله كل من الرئيس العراقي، السيد عبد اللطيف جمال رشيد، والرئيس الموريتاني، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، السيد محمد يونس المنفي.