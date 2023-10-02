توافد 1.5 مليون سائح على الجزائر خلال 8 أشهر

سجلت الجزائر توافد 1.5 مليون سائح منذ مطلع السنة وإلى غاية شهر أوت، حسب ما كشف عنه وزير السياحة مختار ديدوش.

وخلال إشرافه على لقاء وطني تقييمي حول حصيــلة موسم الإصطيــاف والسياحة الصحراويـــة، أكد الوزير تسجيل دخول 1.5 مليون سائح، منذ جانفي إلى غايــة أوت 2023.

في حين سجلت ولايات الجنوب، حسب الوزير ديدوش توافد 26 ألف سائح استفاد منهم 2500 سائح من الإجراءات التسهيلية الجديدة.

كما أكد الوزير أنه سيتم خلال الموسم السياحي الصحراوي المقبل تعزيز الرحلات الجوية المباشرة التي تربط مدن الجنوب بعدد من المدن الأوروبية الأخرى.

واعتبر ديدوش أن الإستغلال الأمثل للامكانيات السياحية للجزائر يحتاج إلى مرافق استقبال بحجم التدفق السياحي ورغبات السياح المحليين والأجانب.

من جهة أخرى، وحول موسم الاصطياف، قال الوزير إنه تم تحقيق رقم مداخيل قدره 33 مليار دينار، مشيرا إلى توافد أزيد من 140 مليون مصطاف على الشواطئ.