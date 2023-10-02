-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

توافد 1.5 مليون سائح على الجزائر خلال 8 أشهر

الشروق أونلاين
  • 146
  • 0
توافد 1.5 مليون سائح على الجزائر خلال 8 أشهر

سجلت الجزائر توافد 1.5 مليون سائح منذ مطلع السنة وإلى غاية شهر أوت، حسب ما كشف عنه وزير السياحة مختار ديدوش.

وخلال إشرافه على لقاء وطني تقييمي حول حصيــلة موسم الإصطيــاف والسياحة الصحراويـــة، أكد الوزير تسجيل دخول 1.5 مليون سائح، منذ جانفي إلى غايــة أوت 2023.

في حين سجلت ولايات الجنوب، حسب الوزير ديدوش توافد 26 ألف سائح استفاد منهم 2500 سائح من الإجراءات التسهيلية الجديدة.

كما أكد الوزير أنه سيتم خلال الموسم السياحي الصحراوي المقبل تعزيز الرحلات الجوية المباشرة التي تربط مدن الجنوب بعدد من المدن الأوروبية الأخرى.

واعتبر ديدوش أن الإستغلال الأمثل للامكانيات السياحية للجزائر يحتاج إلى مرافق استقبال بحجم التدفق السياحي ورغبات السياح المحليين والأجانب.

من جهة أخرى، وحول موسم الاصطياف، قال الوزير إنه تم تحقيق رقم مداخيل قدره 33 مليار دينار، مشيرا إلى توافد أزيد من 140 مليون مصطاف على الشواطئ.

مقالات ذات صلة
الحماية المدنية: تسجيل 3 حرائق غابات بهذه الولايات

الحماية المدنية: تسجيل 3 حرائق غابات بهذه الولايات

تحذيرات من استهلاك أدوية الحساسية والاكتئاب لزيادة الوزن

تحذيرات من استهلاك أدوية الحساسية والاكتئاب لزيادة الوزن

استلام المعبرين الحدوديين بتندوف نهاية أكتوبر

استلام المعبرين الحدوديين بتندوف نهاية أكتوبر

الجزائر تدين التفجير الذي وقع قرب مسجد في باكستان

الجزائر تدين التفجير الذي وقع قرب مسجد في باكستان

رئيس الحكومة التونسية يزور الجزائر الأربعاء القادم

رئيس الحكومة التونسية يزور الجزائر الأربعاء القادم

رجل يقتل زوجته وينتحر وآخر يقتل شقيقه أثناء صلاة الصبح

رجل يقتل زوجته وينتحر وآخر يقتل شقيقه أثناء صلاة الصبح

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد