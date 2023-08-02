توافق بين الجزائر وتنزانيا حول أزمتي النيجر والصحراء الغربية

الرئيس تبون يستقبل الوزيرة جومينا لورانس تاكس

أكدت وزيرة الخارجية والتعاون الشرق إفريقي لجمهورية تنزانيا، ستر جومينا لورانس تاكس، الثلاثاء، حرص بلادها على تطوير العلاقات “التاريخية المتينة”، التي تجمع بين الجزائر وتنزانيا لتشمل مجالات أوسع.

وفي تصريح للصحافة عقب استقبالها من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمقر رئاسة الجمهورية، قالت لورانس تاكس إن البلدين تجمعهما “علاقات تاريخية متينة”، مضيفة أن لقاءها مع الرئيس تبون سمح بالتطرق إلى “جملة من القضايا” وتم الاتفاق على “تقوية العلاقات وتطويرها في عدد من المجالات من بينها التعليم، الصحة، الطاقة، البترول والغاز”.

وفي هذا الصدد، أشارت الوزيرة التنزانية إلى أن البلدين سيشهدان تطورا في المبادلات الاقتصادية بينهما “وفق ما تم الاتفاق عليه” خلال هذا اللقاء، داعية رجال الأعمال من البلدين إلى تبادل الزيارات لاستكشاف مؤهلات ومجالات الاستثمار التي توفرها كل من الجزائر وتنزانيا.

وفي سياق ذي صلة، ثمّنت الوزيرة التنزانية “الدعم الكبير” الذي تقدّمه الجزائر لبلادها في شتى المجالات، مؤكدة أن البلدين سيحتفلان بمرور 60 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما.

من جهة أخرى، رحب وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف ووزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الشرق إفريقي بجمهورية تنزانيا الاتحادية سترجومينا لورانس تاكس، بالنتائج الإيجابية التي توصلت إليها الدورة الخامسة للجنة التعاون المشتركة الجزائرية – التنزانية، والتي “تدل على الرغبة المشتركة في مواصلة تعزيز روابط التعاون القائمة بين البلدين”.

كما أعرب وزيرا خارجية البلدين، في البيان المشترك الصادر في ختام أشغال الدورة الخامسة للجنة التعاون المشتركة بين البلدين، التي انعقدت بالجزائر العاصمة، عن “ارتياحهما للعلاقات الثنائية الممتازة بين الجزائر وتنزانيا التي وضع أسسها قائدا البلدين”، لاسيما وأن انعقاد هذه الدورة جاء وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون ورئيسة جمهورية تنزانيا الاتحادية، سامية سولوحو حسن.

وفيما يتعلق بالوضع في النيجر، أدان الوزيران بـ”شدة” التغيير غير الدستوري للحكومة الذي حدث في 26 جويلية المنصرم، وأعربا عن تأييدهما لبيان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي الصادر في 28 جويلية الماضي، ودعيا إلى إعادة الرئيس الشرعي المنتخب محمد بازوم.

كما دعيا جميع الأطراف إلى “الالتزام بحزم بنهج يؤدي، بشكل حتمي، إلى استعادة النظام الدستوري وعودة سيادة القانون في النيجر”، يضيف البيان المشترك.

وفي سياق آخر، أكد الوزيران على “أهمية التمسك بقيم ومثل الوحدة الإفريقية”، وحثا البلدان الإفريقية على العمل بشكل جماعي من أجل الحفاظ على وحدة الاتحاد الإفريقي وتماسكه، كما أشادا بالدور الذي يقوم به الاتحاد الإفريقي في حل النزاعات في القارة، قبل أن يعربا عن قلقهما إزاء استمرار حالة عدم الاستقرار في بعض أجزاء القارة والتي تقوض أجندة التنمية والتكامل في إفريقيا.

وجدّد الوزيران التزام الجزائر وتنزانيا بالعمل معا بشكل وثيق في الجهود المبذولة لمعالجة النزاعات في إفريقيا، بما يتماشى مع روح “الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية”.

وفيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية، جدّد الطرفان تأكيدهما على موقفهما المشترك بشأن حق الشعب الصحراوي المشروع وغير القابل للتصرف في تقرير مصيره، باعتبارها آخر مستعمرة في إفريقيا، وشدّدا على دعمهما لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لإعادة بعث المفاوضات بين طرفي النزاع دون شروط مسبقة وبحسن نية، من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ويرضي الطرفين، يقضي بحق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية، وفقا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، يضيف ذات البيان.

وتم أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة التدشين الرسمي لمقر سفارة جمهورية تنزانيا الاتحادية لدى الجزائر، وأوضحت سترجومينا تاكس، في كلمة لها بالمناسبة، أن سفارة تنزانيا لدى الجزائر موجودة منذ سنوات، إلا أن تدشينها الرسمي لافتة إلى “عمق” العلاقات بين البلدين، والتي تمتد إلى 60 عاما.

من جهته، ثمّن عطاف “النتائج الإيجابية” لأشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة للتعاون الجزائرية -التنزانية، والتي أتت بتوجيهات من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون ورئيسة جمهورية تنزانيا الاتحادية، سامية سولوحو حسن، ولفت الوزير إلى “قوة ومتانة” العلاقات التي تربط البلدين.