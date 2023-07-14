توافق بين حركتي البناء والنهضة حول مبادرة تمتين الجبهة الداخلية

بن قرينة يعرض مضمونها على مسؤولي التشكيلة السياسية

استعرضت حركة البناء الوطني مضمون وأهداف مبادرة “تعزيز التلاحم وتأمين المستقبل” على مسؤولي حركة النهضة الذين عبروا عن تقارب وجهات النظر بين الحركتين، مؤكدين على ضرورة توحيد الجهود لمواجهة التهديدات المحيطة بالجزائر.

والتقى، الخميس، رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، وفدا من حركة النهضة بقيادة الأمين العام للحركة محمد ذويبي، وذلك حسب بيان صادر عن الحركة.

وحسب نفس المصدر، تبادل الطرفان تحاليل ومعطيات تتعلق بالأوضاع العامة للبلاد، والتي أظهرت وجود انسجام في الطرح بين الحركتين، خاصة فيما يتعلق بالتحديات الكبرى التي تواجه الجزائر اليوم.

كما قدم رئيس الحركة عبد القادر بن قرينة رفقة قيادات حزبه، أهم المعالم والأهداف الكبرى المتعلقة بمبادرة تمتين الجبهة الداخلية، خاصة فيما يتعلق بتوحيد جهود كل الفعاليات السياسية والمجتمع المدني الواسع، لمواجهة التحديات والمخاطر التي تحيط بالجزائر، وحماية وتدعيم الاستقرار والوحدة والسيادة والاستقلال الوطنيين.

من جهته، أكد الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي على وجود تقارب في الطرح بين الحركتين، مشددا -حسب البيان ذاته- على أهمية توحيد الجهود لمواجهة التهديدات المحيطة بالجزائر، إذ ثمّن هذا الأخير مبدئيا مبادرة تمتين الجبهة الداخلية.

كما أشار الأمين العام للحركة إلى ضرورة تعميق الرؤى وتحديد المقومات والآليات المناسبة لتجسيد هذه المبادرة في الميدان بما يوفر ضمانات أكبر لنجاحها، منها ضرورة تنظيم لقاءات أخرى حول تفاصيل ومآلات هذه المبادرة، إلى جانب توسيع الاستشارة على مستوى مؤسسات حركة النهضة لاتخاذ القرار الذي يخدم المصالح العليا للوطن.