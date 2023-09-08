تحادث وزير الشؤون الخاريجة، الجمعة، ببودابست، مع نظيره المجري بيتر سيارتو، حيث أتاحت المحادثات “توافق تام” بين الجزائر والمجر حول القضايا الإقليمية والدولية.

وأفاد بيان وزارة الشؤون الخارجية أن المحادثات بين عطاف ونظيره المجري أتاحت “فرصة لتبادل الرؤى والتحاليل حول عديد القضايا، وبالخصوص الأزمة الروسية-الأوكرانية، الأوضاع في الساحل الافريقي، الأزمة في النيجر، إلى جانب قضية الصحراء الغربية”.

وكشف عطاف في تصريح له أنه “أطلع سيارتو على الجهود التي تبذلها الجزائر تحت قيادة الرئيس تبون للمساهمة في تهدئة الأوضاع وتغليب منطق الحوار والتفاوض لتشجيع الحلول السلمية للأزمات، خاصة في كل من النيجر ومالي وليبيا”.

وأشار وزير الخارجية الجزائرية أنه تم التطرق إلى “قضية الصحراء الغربية وضرورة دعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة عبر المبعوث الشخصي للأمين العام ستافان دي ميستورا”.

“لإحياء المسار السياسي بغية تمكين طرفي النزاع من الوصول إلى حل عادل ودائم يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، طبقاً لما كرسته الشرعية الدولية”، يضيف البيان.

كما أكد وزير خارجية المجر “أن بلاده تدعم بقوة جهود الجزائر ومبادرتها الرامية لحل الأزمة في النيجر واستعادة النظام الدستوري في هذا البلد”.

“كما أشار الى أهمية البعد الاقليمي لمبادرة الرئيس عبد المجيد تبون من حيث أنها تسلط الضوء على ضرورة معالجة اشكالية التنمية الاقتصادية في الساحل”، حسب بيان الخارجية.

البيان كاملا: