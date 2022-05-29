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الجزائر
تنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة بين البلدين

توافق جزائري أثيوبي حول القضايا الإقليمية والدولية

س. ع
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توافق جزائري أثيوبي حول القضايا الإقليمية والدولية
أرشيف

جدد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، التأكيد على أن الجزائر “تسعى دائما إلى الحلول السلمية في القارة، وهو ما تجلى في مبادرتها حول سد النهضة ورفضها التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان”.

وجاء ذلك خلال استعراض بوغالي، واقع العلاقات الثنائية بين الجزائر وأثيوبيا، مع سفير جمهورية أثيوبيا بالجزائر، نبيات جيتشاو، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

وأوضح ذات المصدر أن الطرفين تحادثا حول “العلاقات التي تميز البلدين اللذين يربطهما اتفاق شراكة استراتيجية”، منوهين بـ”العلاقات الثنائية الطيبة وتقارب الرؤى من خلال الاتحاد الأفريقي”.
وفي هذا السياق، أشار بوغالي إلى “المكالمة الهاتفية التي أجراها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مع آبي أحمد علي، رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا”، وهو ما ينم – كما قال – عن العلاقات الثنائية “المتميزة” بين البلدين.

وبالمناسبة، أكد رئيس الغرفة السفلى للبرلمان على “أهمية تكثيف المساعي لتوسيع دائرة التعاون الاقتصادي بين البلدين وذلك لإعطاء البعد الحقيقي خاصة عبر تنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة”.

من جهته، ثمّن السفير الأثيوبي “التعاون الثنائي والمتعدد وعن تقاسم التصور في بناء القارة بما يعود بالاستقرار والازدهار على شعوبها”، مضيفا بأن “أثيوبيا التي تسعى لاستتباب الأمن على أراضيها، تعمل على مواصلة الحوار الوطني الداخلي وعلى إيجاد الحلول للمشاكل المطروحة عبر الاتحاد الأفريقي”.

وخلص الجانبان إلى “ضرورة تكثيف الجهد من أجل تعزيز العلاقات والسعي من أجل فتح خط جوي يربط بين عاصمتي البلدين”.

وفي سياق متصل، تمّ بالمجلس الشعبي الوطني تنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة “الجزائر – اثيوبيا” تحت اشراف رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية، محمد هاني، حسب ما أورده بيان للمجلس.

وأثنى بالمناسبة سفير اثيوبيا بالجزائر، نبيات جيتشاو، على “المستوى الذي تشهده العلاقات بين البلدين، خاصة في شقها السياسي”، مؤكدا على “وجود توافق في الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية، لاسيما أثناء المشاركة في مختلف المحافل الدولية والمنظمات كالاتحاد الإفريقي وحركة عدم الانحياز”.

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