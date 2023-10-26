توافق جزائري أردني على ضرورة الضغط لوقف العدوان على غزة

اجتمع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف يوم الخميس، اليوم بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي.

وجاء هذا اللقاء على هامش أشغال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول القضية الفلسطينية.

وأكد الطرفان حسب ما ذكره بيان للخارجية الجزائرية “ضرورة مواصلة الضغوط السياسية والدبلوماسية، لحمل منظمة الأمم المتحدة على الاضطلاع بمسؤولياتها في حماية الشعب الفلسطيني”.

كما جدّد الجانبان سعي بلديهما “لوضع حد للعدوان الصهيوني الغاشم واللاإنساني على قطاع غزة المحاصر”.

وتم التأكيد خلال اللقاء على “حتمية أن تفضي الجهود الدولية إلى إعادة إحياء مسار السلام في الشرق الأوسط، لتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.