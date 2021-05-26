توبة سيكون حاضرا في تربص “الخضر” لشهر جوان

بدد كل الشائعات البلجيكية بخصوص مستقبله الدولي

نشر أحمد توبة، مدافع فالفيك الهولندي، صورة معبرة على حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، كذب بها الشائعات التي تحدثت عن إمكانية تراجعه عن تمثيل المنتخب الوطني في المستقبل، وظهر اللاعب في الصورة بصحبة نجوم “الخضر” بمركز سيدي موسى، في إشارة واضحة على مشاركته في التربص المقبل للمنتخب الوطني، الذي ستتخلله 3 مواجهات ودية تباعا أمام موريتانيا وتونس ومالي.

ويحمل توبة الجنسية البلجيكية بجانب الجنسية الجزائرية، وهو ما مكنه من تمثيل الفئات السنية للمنتخب الأوروبي طيلة السنوات الماضية، في وقت كانت فيه تقارير إعلامية قد كشفت مؤخرا عن تفضيل توبة تمثيل منتخب “الشياطين الحمر” على حساب “الخضر”، رغم انضمامه إلى تربص “محاربي الصحراء” الأخير، إلا أن اللاعب قرر الرد على تلك الأقاويل برسالة قوية غير مباشرة.

ولم يشارك توبة في أي دقيقة في فترة التوقف الدولي الأخيرة، بعد أن فضل جمال بلماضي، مدرب “الخضر”، التعويل على لاعبين آخرين في مركز محور الدفاع خلال المواجهتين أمام بوتسوانا وزامبيا، في تصفيات كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2022، وفرض الأخير نفسه واحدا من أبرز نجوم النسخة الحالية من البطولة الهولندية، حيث شارك في 32 مباراة أسهم فيها في 4 أهداف ما بين صناعة وتسجيل.

ن. ب