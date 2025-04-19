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رياضة

توبة على خطى هني وسليماني

علي بهلولي
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توبة على خطى هني وسليماني

يستعدّ اللاعب الدولي الجزائري أحمد توبة لِتغيير الوجهة، في الأيّام القليلة المقبلة.

ويرتدي المدافع توبة (27 سنة) زي نادي باشاكشهير التركي منذ صيف 2022، وقد أعاره مرّتَين: لِفريق ليتشي الإيطالي في الموسم الماضي، وميخلن البلجيكي في النسخة الحالية. بينما تنقضي مدّة العقد في الـ 30 من جوان المقبل، وحينها يتحرّر من أيّ التزام.

وكشف أحمد توبة عن تلقيه اتّصالات من قبل إدارة نادي أندرلخت، وأن المفاوضات قطعت شوطا معتبرا. وذلك في أحدث ظهور إعلاميّ له عبر “إذاعة وتلفزيون بلجيكا”.

ويخوض فريق أندرلخت حاليا بطولة مصغّرة لِنيل لقب بطولة بلجيكا، رفقة 5 أندية أخرى، وقبل 7 جولات عن انتهاء المنافسة. ويشغل الرتبة الرابعة، التي تسمح له بِخوض منافسة دوري المؤتمر الأوروبي، طبعة 2025-2026.

وسبق لِفريق أندرلخت البلجيكي أن ضمّ في صفوفه لاعبَين دوليَين جزائريَين: متوسط الميدان الهجومي سفيان هني ما بين صيف 2016 وجانفي 2018، والمهاجم إسلام سليماني في النصف الأول من عام 2023.

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