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رياضة
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توبة لن يُشارك مع بلجيكا في “الأورو”

علي بهلولي
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توبة لن يُشارك مع بلجيكا في “الأورو”
أحمد توبة باقٍ مع "الخضر"

لم يُوجّه الناخب الوطني البلجيكي روبيرتو مارتينيز، الإثنين، الدّعوة إلى اللاعب الجزائري المغترب أحمد توبة، لِخوض بطولة أمم أوروبا.

وكشف الناخب الوطني البلجيكي روبيرتو مارتينيز عن قائمة تضمّ 26 لاعبا، ولائحة احتياطية تضمّ 11 زميلا لهم. لم تتضمّن كلاهما اسم المدافع أحمد توبة. عِلما أن بطولة أمم أوروبا تنطلق في فترة ما بين الـ 11 من جوان والـ 11 من جويلية المُقبلَين، وحينها تلعب بلجيكا في المجموعة الثانية رفقة الدانمارك وروسيا وفنلندا.

وكانت تقارير صحفية بلجيكية قد ذكرت مُؤخّرا، بِأن التقني الإسباني روبيرتو مارتييز يستعدّ لِجلب أحمد توبة (23 سنة) إلى منتخب بلادها، لِخوض بطولة أمم أوروبا.

ولم يلعب مدافع فريق فالفيك الهولندي أيَّ لقاءٍ دوليٍّ مع المنتخب الوطني الجزائري، رغم حضوره في مواجهتَي زامبيا وبوتسوانا الرّسميتَين أواخر مارس الماضي. وقد كان ذلك بِمثابة “ثغرة” تجعل توبة مُؤهّلا للمشاركة مع منتخب بلجيكا في “الأورو”، استنادا إلى لوائح الفيفا بِهذا الشأن.

ومعلوم أن أحمد توبة أبصر النور بِفرنسا عام 1998، من أبوَين جزائريَين مُهاجرَين وينتميان إلى ولاية بسكرة. ثم أقام رفقة أسرته بِبلجيكا.

وعليه، لا يُستبعد أن يُشارك أحمد توبة مع المنتخب الوطني الجزائري، في مقابلاته الثلاث الودّية أمام موريتانيا ومالي وتونس، في الـ 3 والـ 6 والـ 11 من جوان المقبل، على التوالي.

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