توبة: ما رُوّج عنّي هذه الأيّام كذب في كذب

قدّم اللاعب الدولي الجزائري أحمد توبة توضيحات، بِخصوص ما روّجه البعض عنه في الأيّام القليلة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونفى مدافع نادي ليتشي الإيطالي في أحدث ظهور له عبر منصّة التواصل الاجتماعي “تويتر”، مزاعم طلبه من النّاخب الوطني الجديد فلاديمير بيتكوفيتش، بِعدم استدعائه لِودّيتَي “الخضر” أمام بوليفيا وجنوب إفريقيا.

وشدّد توبة على أنه شخص “مُهذّب”، ولا تصدر عنه مثل هذه السلوكات. ودوّن تغريدة أُخرى مُلمّحا فيها إلى تديّنه، من خلال نشره لِحديث نبوي شريف حول إفطار الصّائم في شهر رمضان الفضيل.

وكان أحمد توبة (26 سنة) قد حضر وقائع نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 بِكوت ديفوار، لكنه تابع المقابلات الرّسمية الثلاث للمنتخب الوطني، من دكّة البدلاء. وهو ما استغلّه بعضهم لِنشر هذه المزاعم.