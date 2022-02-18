توبة محل أطماع إشبيلية وأولمبيك ليون..

أندية أوروبية كبيرة تترصده

تسعى عدة أندية أوروبية إلى ضم المدافع الجزائري، أحمد توبة، الذي نجح في خطف الأنظار بفضل تألقه المستمر في صفوف نادي فالفيك الذي ينشط في البطولة الهولندية.

كشف موقع فوت ميركاتو عن اهتمام أندية عديدة بالتعاقد مع لاعب المنتخب الوطني، أحمد توبة، خلال فترة الانتقالات الصيفية،حيث أصبح مطلوبا في البطولات الخمسة الكبرى، وفي مقدمة هذه الفرق هناك أولمبيك ليون الفرنسي ونادي إشبيلية الاسباني، وحتى نادي فينورد روتيردام الهولندي مهتم بخدماته،إضافة إلى ناديين انجليزيين وات فورد وبورنموث، والعملاق التركي غلطة ساراي.

وحسب ذات الموقع، فإن بروز أحمد توبة في الدوري الهولندي من خلال المستويات التي يقدمها بثبات والمهارات العالية التي يتميز بها على غرار تفوقه في الصراعات الثنائية والسرعة والحيوية في اللعب، والطريقة المميزة في التدخلات الفردية، وأضف إلى تعدد مناصبه الدفاعية باعتبار أن طبيعة تكوينه كانت كمدافع أيسر قبل أن يتحول للعب في محور الدفاع ،كل هذه العوامل تؤهله لحمل ألوان ناد أوروبي كبير الموسم المقبل.

والأمر الآخر الذي يجعل، توبة، صفقة رابحة لهذه الأندية التي تتنافس على ضمه، هوعقده الذي يتضمن بند يسهل عليه الانتقال لأي فريق جديد بشكل سلسل ومن دون اعتراض فريقه الحالي، حيث الذي يشير إلى إسقاط الشرط الجزائي من عقده قبل موسم عن نهايته في شهر جوان 2023، وهو الذي ينطبق على أحمد توبة الذي بإمكانه التفاوض مع أي فريق بأريحية.

وتقدمت عدة فرق بعروض لانتداب، أحمد توبة، خلال الميركاتو الشتوي المنصرم من بينها أندية أياك أثينا اليوناني ودي زولدوف الألماني، لكن مدافع الخضر رفض تغيير الأجواء في شهر جانفي الماضي والتريث إلى غاية شهر جوان لدراسة عروض جديدة قد تكون أفضل من الجانبين الفني والمادي.

تجدر الإشارة ، إلى أن توبة غاب عن تعداد الخضر في كأس أمم إفريقيا الأخيرة بالكاميرون ، واعتذر للناخب الوطني، جمال بلماضي، عن المشاركة في الكان بسبب ظروف عائلية قاهرة أثرت حتى على مشاركاته مع فريقه خلال الفترة الماضية.

ويمثل أحمد توبة مستقبل خط دفاع المنتخب الوطني، وقد يسجل عودته في شهر مارس القادم بمناسبة المواجهتين الحاسمتين للخضر أمام منتخب الكاميرون في الدور الفاصل المؤهل إلى مونديال قطر.