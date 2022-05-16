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رياضة
المدير الرياضي لـ"فالفيك" رشحه للعب لأحد كبار الدوري الهولندي

توبة مرشح للانتقال إلى أجاكس أو فينورد أو هيندهوفن

ل. ط
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توبة مرشح للانتقال إلى أجاكس أو فينورد أو هيندهوفن

رحب المدير الرياضي لنادي فالفيك الهولندي بأي عرض من كبار الدوري الهولندي، لشراء عقد مدافعه الجزائري، أحمد توبة، خلال فترة تحويلات اللاعبين القادمة. وكشف فرانك فان موسيلفيلد، المدير الرياضي لنادي فالفيك، أن إداراته مستعدة لبيع عقد أحمد توبة لأحد كبار البطولة الهولندية، خلال فترة انتقالات اللاعبين في هذه الصائفة.

وقال فان موسيلفيلد في تصريحات إعلامية محلية:”توبة تطور كثيرا في فترة وجيزة، بحسب وجهة نظري هو يمتلك الإمكانيات للعب في أحد الأندية التي احتلت المراكز الثلاثة الأولى في البطولة”.

وأضاف: “سنقوم بالخيار الأمثل بالنسبة لفريقنا ولتوبة أيضا، وفي حالة ما وصلنا عرض مالي محترم بشأنه، فإننا سنقوم بدراسته”.

وتأتي تصريحات المدير الرياضي لفالفيك، لتضع توبة على رادار الثلاثي العملاق أجاكس أمستردام، هيندهوفن وفينورد روتردام، حيث ينتظر أن يدخلوا في صراع قوي للظفر بخدماته.

ويبقى لاعب الوسط الجزائري والذي يستطيع اللعب في أكثر من مركز، مرتبطا مع ناديه الحالي بعقد حتى صيف 2023، ولكن كل المؤشرات توحي برحيله، علما بأن أولمبيك ليون الفرنسي مهتم أيضا بخدماته.

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