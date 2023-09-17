توبة يبدأ مشواره الإيطالي

خاض اللاعب الدولي الجزائري أحمد توبة بعد ظهيرة الأحد، أوّل مباراة رسمية له مع فريقه الجديد ليتشي الإيطالي.

وتعادل فريق ليتشي بِهدف لِمثله مع المُضيّف نادي مونزا، لِحساب الجولة الرابعة من عمر البطولة الإيطالية.

ودخل المدافع أحمد توبة إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 78، وحينها كان فريقه ليتشي متعادلا في النتيجة بِهدف في كلّ شبكة.

وطرد الحكمُ لاعبًا من كلّ فريق في هذه المباراة.

وبات فريق ليتشي يجمع 8 نقاط في المركز الـ 4، ويشغل نادي مونزا الرّتبة الـ 13 بِرصيد 4 نقاط.