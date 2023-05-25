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رياضة

توبة يبلغ نهائي كأس تركيا

علي بهلولي
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توبة يبلغ نهائي كأس تركيا
الأرشيف
أحمد توبة

تأهّل اللاعب الدولي الجزائري أحمد توبة وفريقه باشاكشهر سهرة الخميس، لِنهائي كأس تركيا لِكرة القدم.

وتعادل فريق باشاكشهر بِنتيجة (2-2) بعد الوقت الإضافي مع المُضيّف نادي أنقرة غوجو، لِحساب إيّاب نصف النّهائي. عقب انتهاء الوقت الأصلي بِفوز المحلّيين بـ (1-2).

وكان فريق باشاكشهر قد فاز بِميدانه ذهابا بِهدف لِصفر، وهي الحصيلة العامّة التي منحته بطاقة تنشيط النّهائي. عِلما أن لوائح المنافسة تتضمّن خوض نصف النّهائي بِمُقابلتَين، بدلا من الإقصاء المُباشر. كما تُلغي المادّة السابقة التي فحواها احتساب الهدف المُسجّل بعيدا عن الدّيار.

وغاب المدافع توبة عن وقائع مباراة العودة، بِسبب تلقيه بطاقة حمراء (الطرد) في لقاء الذهاب.

وطرد الحكمُ المدافعَ البوسني نيهاد موياكيتش من فريق أنقرة غوجو، في الدقيقة الـ 7 من عمر الشوط الأوّل الإضافي لِمواجهة العودة. وقد استغلّ الزوّار النّقص العددي ووازنوا الكفّة بِهدف التعادل بعد 4 دقائق من ذلك، وخطفوا تأشيرة التأهّل.

وسيلعب أحمد توبة وفريقه باشاكشهر نهائي كأس تركيا أمام نادي فنربخشة، في الـ 11 من جوان المقبل.

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