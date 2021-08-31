“توبة” يتفادى مواجهة الصّهاينة في فلسطين المحتلّة

استلم اللاعب الدولي الجزائري أحمد توبة عرضَين هذه الأيّام، لِخوض تجربة كروية احترافية أخرى.

ويرتبط المدافع أحمد توبة (23 سنة) مع نادي فالفيك الهولندي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2023.

وكان وراء العرضَين إدارتا ناديَي فينورد روتردام وهيرينفين الهولنديَين، لكن مسؤولي فريق فالفيك رفضوا تسريح الدولي الجزائري. كما ذكرته تقارير صحفية محلية صادرة، الثلاثاء.

واقترحت إدارتا ناديَي فينورد روتردام وهيرينفين صيغة جلب أحمد توبة مُعارا، مع إمكانية شراء العقد لاحقا. لكن مسؤولي فريق فالفيك اشترطوا شراء العقد هذه الصائفة بِصفة نهائية.

ويتموقع نادي فينورد روتردام رابعا في جدول ترتيب بطولة هولندا، بعد مرور ثلاث جولات، نظير المركز الخامس لِفريق هيرينفين. بينما خاض توبة – وبِصفة لاعب أساسي – كلّ لقاءات فريقه فالفيك، الذي يشغل الرّتبة التاسعة.

ويستعدّ أحمد توبة لِخوض مقابلتَين مع المنتخب الوطني الجزائري، ضد جيبوتي وبوركينا فاسو، هذا الخميس وفي الـ 7 من سبتمبر المقبل. بِرسم الجولتَين الأولى والثانية من دور قبل الأخير لِتصفيات كأس العالم 2022.

واللافت أن إدارة فريق فالفيك لو أعارت أحمد توبة إلى نادي فينورد، أو حوّلته بِصيغة بيع العقد. فسيضطرّ الدولي الجزائري إلى مواجهة فريق صهيوني.

ويُواجه فريق فينورد روتردام نوادي مكابي حيفا الصّهيوني واتحاد برلين الألماني وسلافيا براغ التشيكي، في دور المجموعات للمنافسة المستحدثة مُؤخّرا “دوري المؤتمر الأوروبي”. حيث تُلعب الجولة الأولى في الـ 14 من سبتمبر المقبل، وحينها يتبارى فينورد خارج القواعد مع مكابي الصّهيوني.