توبة يردّ على المزاعم التي نُسبت إليه

نشر اللاعب الدولي الجزائري أحمد توبة مدافع نادي باناتينايكوس اليوناني بيانا توضيحيا، مساء الإثنين.

وتداول بعضهم في منصات التواصل الاجتماعي منشورات، تتضمّن مزاعم ندم قلب الدفاع أحمد توبة على تمثيل ألوان “الخضر”، وغضبه لِعدم استدعائه لِنهائيات كأس أمم إفريقيا في ديسمبر الماضي، وتربّص مارس الحالي.

وكتب توبة عبر منصة التواصل الاجتماعي “إكس”: “تنتشر عنّي شائعات لا أساس لها من الصحة. أنفيها نفيا قاطعا. لا يندم أحدهم على اختيار القلب. وحتى بدون استدعاء حديث، ما زلت ملتزما بِوطني ومتاحا لِخدمته. أرجوكم، لا تنشروا معلومات مغلوطة. تحيا الجزائر!”.

أحمد توبة البالغ من العمر 28 سنة، سبق له ارتداء زي “محاربي الصحراء” في 15 مباراة دولية، ما بين مطلعَي جوان 2021 وسبتمبر 2025. وسجّل هدفا.

وفضّل الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش عدّة لاعبين ينشطون في مركز قلب دفاع، وهم عيسى ماندي ورامي بن سبعيني وزين الدين بلعيد وأشرف عبادة وصهيب ناير، فضلا عن سمير شرقي الغائب اضطرارا بِداعي الإصابة. ما يجعل مهمة توبة في تدوين اسمه ضمن قائمة “محاربي الصحراء” في هذه المنصب عشية المونديال، شبه مستحيلة. خاصة إذا علمنا أن بيتكوفيتش منح الفرصة لِتوبة مرّتَين فقط منذ قدومه في أواخر فيفري 2024.

وفي الموسم الحالي، خاض أحمد توبة 37 مباراة رسمية بِزي نادي باناتينايكوس اليوناني، ووزّع تمريرة حاسمة.