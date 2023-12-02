توبة يغيب لِهذا السّبب وحضوره “الكان” العاجي محلّ شكّ

يغيب اللاعب الدولي الجزائري أحمد توبة، عن مباراة فريقه ليتشي والزّائر نادي بولونيا الإيطاليَين.

وتُجرى المباراة منتصف نهار هذا الأحد، بِرسم الجولة الـ 14 من عمر البطولة الإيطالية.

وفي مؤتمر صحفي نشّطه، السبت، ونقل تفاصيله الإعلام المحلّي، قال التقني روبيرتو دافيرسا مدرب فريق ليتشي، إن المدافع توبة لن يُشارك في مواجهة بولونيا.

ولم يُوضّح المدرب دافيرسا السّبب بِدقّة، واكتفى بِالقول إن الدولي الجزائري مُنشغل بِأمر عائلي.

وارتفع عدد المقابلات الرّسمية التي يغيب عنها توبة في صفوف فريق ليتشي الإيطالي، إلى ثلاث مواجهات متتالية. ويتحوّل الرّقم إلى خمسة لقاءات، بِاحتساب مقابلتَي المنتخب الوطني الجزائري أمام الصومال والموزمبيق، اللّتَين تابعهما هذا اللاعب من دكّة البدلاء.

وتفرض هذه الغيابات طرح التساؤل عن مستقبل توبة عشية نهائيات كأس أمم إفريقيا، التي تنطلق بِكوت ديفوار في الـ 13 من جانفي المقبل.

ومعلوم أن النّاخب الوطني جمال بلماضي سيجلب لِهذه البطولة القارّية لاعبَين في كلّ مركز، كما أن توبة ينشط في منصب مدافع أيسر. وبِالتّالي، سيتصارع مع زميله بِالمركز ذاته ياسر لعروسي، وربّما أيضا جوين حجام، بعيدا عن ريان آيت نوري، لِأن لاعب ولفرهامبتون الإنجليزي فرص حضوره “الكان” العاجي جدّ وافرة، مقارنه بِزملائه الثلاثة.

للإشارة، فإن تاريخ أوّل مباراة دولية مع “مُحاربي الصّحراء” خاضها أحمد توبة، يُشير إلى جوان 2021، وبعد نحو ستّة أشهر من ذلك، غاب في آخر لحظة عن نهائيات كأس أمم إفريقيا بِالكاميرون، بعد تعرّضه لِإصابة عضلية.