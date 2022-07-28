توبة يغيب وفريقه يتأهّل

تأهّل فريق باشاكشهر التركي مساء الخميس، للدور الثالث من عمر منافسة دوري المؤتمر الأوروبي.

وفاز فريق باشاكشهر خارج القواعد بِهدف لِصفر على نادي مكابي نتانيا الصهيوني، بِرسم إياب الدور الثاني.

وكانت مباراة الذهاب بِتركيا قد انتهت بِنتيجة التعادل (1-1)، وهو ما أهّل فريق باشاكشهر.

وغاب اللاعب الدولي الجزائري أحمد توبة عن مباراة العودة، التي لُعبت بِفلسطين المُحتلّة. وذكرت تقارير صحفية تركية، الخميس، بِأن المدافع الجزائري مُصاب.

وفي الدور الثالث من عمر هذه المنافسة الأوروبية، يلعب أحمد توبة وفريقه باشاكشهر التركي ضد نادي كوبيون الفنلندي.

وتُجرى مباراة الذهاب بِفنلندا في الـ 4 من أوت المقبل، وتُقام مواجهة العودة بِتركيا في الـ 11 من الشهر ذاته.

وكان أحمد توبة، الأربعاء، قد رفض السفر رفقة زملائه في فريق باشاكشهر التركي إلى الكيان الصهيوني.

ويتبارى فريق باشاكشهر التركي مع مضيفه نادي مكابي نتانيا الصهيوني مساء هذا الخميس، بِرسم إياب الدور الثاني من عمر منافسة دوري المؤتمر الأوروبي.

وتكتّمت إدارة نادي باشاكشهر عن ذكر أسماء لاعبي فريقها الكروي، الذين شدّوا الرّحال جوّا نحو فلسطين المُحتلّة. فيما ذكرت تقارير صحفية محلّية أن أحمد توبة فضّل البقاء في مدينة اسطنبول حيث يقع مقرّ النادي.

وكان أحمد توبة مساء الخميس الماضي، قد تابع من دكّة البدلاء، مباراة فريقه باشاكشهير التركي ونادي مكابي نتانيا الصهيوني.

وافترق الناديان على نتيجة التعادل (1-1)، في هذه المباراة التي لُعبت بِتركيا، ضمن إطار ذهاب الدور الثاني من عمر مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي (ثالث المنافسات القاريّة بعد رابطة الأبطال والدوري الأوروبي).

وحمل المدافع أحمد توبة القميص رقم “59” لِنادي باشاكشهير التركي، لكنه تابع المباراة من دكّة البدلاء.

وتُجرى مباراة العودة بِمدينة نتانيا الصهيونية، أو بِالأحرى مدينة أم خالد الفلسطينية، مساء الخميس المقبل. فهل يُسافر أحمد توبة رفقة زملائه في النادي التركي إلى الأراضي الفلسطينية المحتلّة؟

وفي سياق آخر، كانت إدارة نادي باشاك شهير التركي الخميس الماضي، قد أعلنت عن انتداب نجم منتخب ألمانيا سابقا مسعود أوزيل.

وأمضى صانع الألعاب أوزيل (33 سنة) عقدا، يلعب بِموجبه لِفريقه باشاك شهير حتى صيف 2023، مع إمكانية إضافة موسم آخر.

وكان مسعود أوزيل منذ جانفي 2021، يرتدي زيّ نادي فنربخشة التركي.

وهكذا سيُزامل مسعود أوزيل المدافع الدولي الجزائري أحمد توبة، في فريق باشاك شهير.

وكان أحمد توبة قد انتقل مُؤخّرا إلى فريق باشاك شهير التركي، لِمدّة ثلاثة مواسم.

وفي مساء الـ 10 من جويلية الحالي، خاض توبة ثاني مباراة له بِزيّ فريقه الجديد باشاك شهير، وحملت طابعا ودّيا ضد نادي أنطاليا سبور التركي. وانتهت بِنتيجة التعادل السلبي.

وشارك توبة أساسيا مع فريقه باشاك شهير، مثلما هو الشأن لِمواطنه المهاجم حسام الدين غشة مع نادي أنطاليا سبور. كما تُظهره الصورتان المُدرجتان أدناه.