توبة يفتتح سجله التهديفي مع باشاك شهير التركي

في ثاني مشاركة له

افتتح الدولي الجزائري، أحمد توبة، سجله التهديفي مع ناديه، إسطنبول باشاك شهير التركي، وقاده لتحقيق فوز مريح أمام ضيفه بريدابليك الأيسلندي، ضمن إياب الدور التمهيدي الثالث لمنافسة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.

وتمكن المدافع الجزائري من التألق وتسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 74 من المباراة التي انتهت بفوز باشاك شهير بنتيجة (3-0)، ليضمن بذلك تأهله إلى الدور التمهيدي الأخير المؤهل لدور المجموعات، وهذا بعدما كان فاز في مباراة الذهاب أيضا بنتيجة (3ـ1).

وسيواجه توبة وباشاك شهير نادي أنتويرب البلجيكي في المباراة القادمة برسم الدور التمهيدي المؤهل للمجموعات، التي من المقرر أن تجري يومي 18 و25 أوت الجاري.

وتعتبر هذه المباراة الثانية لأحمد توبة مع ناديه الجديد، حيث كان دشن اول ظهور له بألوان باشاك شهر التركي خلال الجولة الأولى من الدوري التركي الممتاز، في المباراة التي فاز فيها فريقه امام نادي قاسم باشا برباعية كاملة.

يذكر أن أحمد توبة كان انضم إلى نادي باشاك شهير التركي خلال الميركاتو الصيفي الحالي قادما من نادي فالفيك البلجيكي، وأمضى معه على عقد يمتد إلى 2025 مقابل مليوني يورو.