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رياضة

توبة يقترب من هذا النادي

علي بهلولي
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توبة يقترب من هذا النادي
ح.م

يستعدّ اللاعب الدولي الجزائري أحمد توبة لِتغيير الوجهة هذه الأيّام، نحو نادٍ جديد.

ويرتبط المدافع توبة (25 سنة) مع نادي باشاكشهير التركي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2025.

وقطعت مفاوضات انضمام توبة إلى نادي ليتشي الإيطالي شوطا مُعتبرا، يقول الخبير المحلّي في سوق تحويلات اللاعبين جانلوكا دي مارتسيو، في تغريدة له عبر منصّة “تويتر” نشرها، الجمعة.

وكان فريق ليتشي قد فاز على الضّيف نادي لاتسيو الأحد الماضي بِنتيجة (2-1)، في افتتاحية البطولة الإيطالية للموسم الجديد. بعد أن شغل المركز الـ 16 في النسخة الماضية من المنافسة.

وبِخصوص أحمد توبة، فقد خاض مباراة واحدة من أصل مُواجهتَين، لِفريقه باشاكشهر في البطولة التركية للموسم الجديد.

ويتذيّل فريق باشاكشهر لائحة ترتيب البطولة التركية، في المركز العشرين.

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