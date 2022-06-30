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رياضة

توبة يلتحق بِالبطولة التركية

علي بهلولي
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توبة يلتحق بِالبطولة التركية
أحمد توبة يحمل قميص فريقه الجديد (صورة نادي باشاك شهير)

انضمّ اللاعب الدولي الجزائري أحمد توبة، الخميس، إلى نادي باشاك شهير التركي.

وكان المدافع توبة (24 سنة) يرتدي زيّ نادي فالفيك الهولندي، بِعقدٍ بدأت مدّته في صيف 2020 ويُفترض أن تنقضي في الفصل ذاته من عام 2023.

وأمضى أحمد توبة عقدا مدّته 3 مواسم من الآن، مع إمكانية إضافة عام آخر. كما جاء في بيان لِإدارة نادي باشاك شهير التركي.

وسيرتدي أحمد توبة القميص رقم “59” لِنادي باشاك شهير التركي، وهو الرّقم ذاته الذي كان يحمله في صفوف فريق فالفيك الهولندي.

وسيلعب أحمد توبة رفقة فريقه الجديد باشاك شهير في الموسم المقبل، منافسة دوري المؤتمر الأوروبي. عِلما أن هذا النادي تموقع في المركز الرّابع، ضمن لائحة البطولة التركية للموسم المُنقضي.

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