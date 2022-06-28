توبة يُواجه خطر عقوبة “الفيفا”

توبة قد يدخل في متاهات هو في غنى عنها

يُواجه اللاعب الدولي الجزائري أحمد توبة هذه الأيّام، خطر عقوبة الاتحاد الدولي لِكرة القدم.

ويرتبط المدافع توبة (24 سنة) مع نادي فافليك الهولندي بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2020 وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2023.

ورفعت إدارة نادي فالفيك الهولندي شكوى إلى “الفيفا”، بعد إصرار لاعبها أحمد توبة على الرّحيل هذه الصائفة مجّانا.

ويرغب أحمد توبة في تغيير الأجواء نحو تركيا، حيث استلم هناك عرضَين من ناديَي باشاكشهر وقونيا سبور.

ويُريد المدافع توبة الاستفادة من بند يتضمّنه العقد، يسمح له بِالرّحيل عن نادي فالفيك هذه الصّائفة مجّانا. لكن إدارة الفريق الهولندي ردّت سلبا وبِشدّة، ونفت وجود هذا البند. واشترطت على مدافع “الخضر” دفع مبلغ 2.5 مليون أورو، إن أراد تغيير الأجواء. وذلك وفقا لِما نشره صحفي تركي عبر تغريدة له في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الثلاثاء.