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توبولينو : هذه سيارة فيات الجديدة وهذا سعرها

الشروق أونلاين
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توبولينو : هذه سيارة فيات الجديدة وهذا سعرها

الحركية والحرية هي الكلمات التي اختارتها شركة “ستيلانتيس” لتقديم سيارة فيات الجديدة “توبولينو”، الطراز الذي كشفت عنه الشركة الغطاء أمس الأربعاء 31 ماي.

“توبولينو” هي سيارة صغيرة مخصصة للمدينة و تعمل 100% بالطاقة الكهربائية كما أنها لا تحتاج لرخصة سياقة لقيادتها حسب ما كشفت عنه مجموعة “ستيلانتيس” في بيان صحفي الأمس.

“توبولينو” هي حفيدة سيارة “فيات 500” التي أنتجتها الشركة الإيطالية للسيارات من 1936 إلى 1955. وهي مخصصة للمدينة وتريد بها الشركة المصنعة تسويقها لجمهور من مختلف الأعمار خصوصا جمهور الشباب.

ستيلانتيس لم تعلن بعد عن سعر هذا الطراز الجديد التي سيتم حسب البيان الصحفي الذي نشرته المجموعة تسويقه الأشهر المقبلة. وقد أرفقت البيان بصورة لسيارة صغيرة خضراء ذات مقعدين، بدون أبواب ومع غطاء يتم طيه يدويا.

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