“توتال” للطاقات تحتفل بشغف كرة القدم في الجزائر

بمناسبة بطولة "الشان" التي تجرى بالجزائر

وقعت شركة “توتال” للطاقات في 21 جويلية 2016 عقد شراكة لمدة ثماني سنوات مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مما يجعل الشركة الشريك الرئيسي لكرة القدم الأفريقية، برعاية أكثر من 1500 مباراة، والراعي الرئيسي للمسابقات العشر الرئيسية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بما في ذلك بطولة الأمم الإفريقية توتال للطاقات شان توتال للطاقات.

البطولة التي انطلقت بالجزائر والتي تدوم إلى غاية الرابع من فيفري القادم والتي تجرى في أربع مدن الجزائر وعنابة وقسنطينة ووهران… الطبعة السابعة من هذه المسابقة الفريدة من نوعها توحد اللاعبين الذين ينشطون في بطولتهم الوطنية من يمكنهما للالتحاق بالمنتخب. ويتم تقسيم أفضل 18 فريقًا أفريقيا مشاركًا إلى خمس مجموعات، يتنافسون في 32 مباراة.

وكما تعودت عليه في كل منافسة منذ توقيع هذه الشراكة، ترتبط توتال للطاقات مرة أخرى بالحدث بفعالية، وهي تضرب موعدا لجميع مشجعي كرة القدم الأفارقة إذ ستقوم بذلك بطبيعة الحال على شبكات التواصل الاجتماعي، مع برنامج المشاركة “كرة القدم معًا” الذي يسلط الضوء على الاحتفال بكرة القدم الأفريقية بجميع أشكالها وجعل جميع المشجعين يعيشون أجواء المباريات بفضل المحتوى الحصري الذي يقدمه مؤثرونا وسفرائنا.

في الجزائر،ستقترح توتال للطاقات طوال المنافسة نشاطات ترفيهية لفائدة المشجعين وزبائن الشركة، في مجموعة مختارة من نقاط البيع على مستوى الجزائر الكبرى، وسيتمكن بذلك الزائرون من العودة بمجموعة هدايا عند شراء زيوت التشحيم توتال للطاقات.

سيتمكن الزبائن المستقبلون يوميا على مستوى مراكز خدمة كوارتز للسيارات من المشاركة في مسابقة “السحب الكبرى”من 19 جانفي إلى 28 فيفري 2023: بالنسبة لأي تغيير زيت،ستتاح لهم فرصة المشاركة في السحب للفوز بمقعدين في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس أمم افريقيا توتال للطاقات التي ستقام في كوت ديفوار سنة 2024.