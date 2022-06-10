توتنهام الانجليزي قد ينهي معاناة ماندي مع فياريال الإسباني

جلس كثيرا على دكة البدلاء الموسم الماضي

ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي يسعى بقوة للتعاقد مع مدافع فياريال، الإسباني باو توريس هذا الصيف، وهو ما قد يمنح المدافع الجزائري عيسى ماندي الفرصة للمشاركة بصورة أكبر مع فريق “الغواصات الصفراء” خلال الموسم المقبل.

ويعاني ماندي من قلة المشاركات بصورة أساسية مع فياريال منذ انضمامه لصفوف الفريق صيف العام الماضي 2021، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ريال بيتيس، وهو ما أثّر، حسب متابعين، على مستوياته مع المنتخب الجزائري، ويرتبط المدافع الجزائري مع فياريال بعقد يمتد إلى غاية جوان 2025، وشارك ماندي في 22 مباراة فقط مع فياريال الموسم الماضي في مختلف المسابقات، منها 17 مواجهة في الدوري الإسباني، وكثيرا ما جلس على دكة البدلاء، ويعتمد مدرب فياريال، الإسباني أوناي إيمري، بصورة أساسية في خط الدفاع، على باو توريس الذي خاض 33 مباراة في الدوري الإسباني، ومن بعده المدافع الإسباني المخضرم راؤول ألبيول الذي لعب 28 لقاء في الدوري الإسباني بالموسم ذاته، وفي حالة نجاح توتنهام في التعاقد مع توريس هذا الصيف، فإن ذلك قد يُسهم في إنقاذ ماندي (30 عامًا) من دكة بدلاء فياريال، ومشاركته في التشكيلة الأساسية بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة.

وبحسب ما أوردته “ديلي ميل”، فإن النادي اللندني، المنافس في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ”، يسعى لإقناع فياريال ببيع توريس صاحب 25 عامًا، مقابل الاستغناء لهم عن لاعب الوسط الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو، الذي أُعير لفياريال الموسم الماضي (2021-22)، وقدم مردودا لافتا مع الفريق.

يجدر الذكر، أن عيسى ماندي شارك مع المنتخب الوطني في مباراتي أوغندا وتنزانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، واللتين فازا بهما “الخضر” بنفس النتيجة هدفين دون رد، قبل أن يسرحه جمال بلماضي ويعفيه من المشاركة في مباراة إيران الودية المقررة غدا الأحد في العاصمة القطرية الدوحة.