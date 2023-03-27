توتنهام يفسخ عقد المدرب كونتي لهذا السبب

أعلن توتنهام هوتسبير من الدوري الإنجليزي، عن فسخ عقد المدرب أنطونيو كونتي مع النادي بالتراضي.

وقرّر توتنهام إنهاء علاقته مع كونتي، بعد الانتقادات العنيفة التي وجهها المدرب للاعبي النادي والإدارة بعد النتائج المخيبة في الفترة الماضية.

وشنّ كونتي هجوما ضاريا على لاعبيه واتهمهم بالأنانية والافتقار للروح القتالية كما انتقد إرث النادي.

وقال: “تاريخ توتنهام خلال 20 عاما مع هذا المالك (ليفي) لم يشهد الفوز بشيء. لماذا؟، الذنب يقع على النادي وحده أم على كل مدرب جاء إلى هنا؟”.

وأضاف كونتي: “حان وقت تغيير وضع توتنهام إذا أراد التغيير، إذا أراد الاستمرار على هذه الحال يمكنه تغيير الكثير من المدربين، لكن صدقوني لن يتغير موقفه”.

وقال توتنهام في بيان أن كريستيان ستليني سيتولى المسؤولية بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم.