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رياضة

“توجد الكثير من المساجد”.. صحفي فرنسي يثير السخرية بقطر (فيديو)

عمر سلامي
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“توجد الكثير من المساجد”.. صحفي فرنسي يثير السخرية بقطر (فيديو)
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الصحفي الفرنسي جاك فوندروكس ومذيع قناة "cnews"

أثار صحفي فرنسي السخرية في قطر، بسبب انطباعاته على المباشر، بعد وصوله إلى البلد المنظم لكأس العالم 2022 .
وسأل مذيع قناة “cnews” الصحفي المتنقل إلى قطر، عن انطباعاته بعد وصوله إلى الدوحة، فردّ الصحفي جاك فوندروكس: “وجدت هنا الكثير من المساجد”.
وتدخل المذيع الفرنسي ضاحكاً، وقال للصحفي إنهم على البث المباشر، ولن يستطيعوا حذف هذه العبارة بواسطة المونتاج.
فيما ردّ مذيع آخر قائلا: “أنت في قطر هذا أمر طبيعي”.

ووصفت انطباعات الصحفي الفرنسي بالغبية، في حين وصفها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي بالعنصرية، خاصة في ظل الحملة الشرسة التي يتعرض لها البلد المستضيف للمونديال.
وسخر الكثير من المعلقين على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي من الصحفي الفرنسي، راح ينفث سمومه الإيديولوجية، بدل أن يهتم بالحدث الرياضي العالمي، والمنشآت والمرافق المسخرة له، وظروف العمل المريحة، بالإضافة إلى الأجواء الرائعة في الدوحة بوصول مشجعي المنتخبات المشاركة.

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