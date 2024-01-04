-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

توجيهات الرّئيس تبون بِخصوص أنصار “الخضر” في البطولة الإفريقية

الشروق الرياضي
  • 217
  • 0
توجيهات الرّئيس تبون بِخصوص أنصار “الخضر” في البطولة الإفريقية

أعطى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون توجيهات، بِخصوص التكفّل بِأنصار المنتخب الوطني في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 بِكوت ديفوار.

وتنصّ توجيهات الرئيس تبون، على تغطية 50٪ من تكاليف السّفر إلى كوت ديفوار لِألفَي (2000) مُناصر، عبر شركة سياحة و أسفار الجزائر (تورينغ). وهذا حتّى يكون مُشجّعو “الخضر” على مقربة من منتخبنا الوطني، خلال إقامة مقابلات هذه المنافسة القارية، التي تنطلق في الـ 13 منجانفي الحالي وتستمرّ إلى غاية الـ 11 من فيفري المقبل.

وأعرب رئيس اتحاد الكرة الجزائري وليد سعدي عن شكره وامتنانه العميق للسيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على هذه المبادرة الجديرة بِالثناء، والتي تعكس دعمه الدّائم والثّابت للمنتخب الوطني وللمُشجّعين.

مقالات ذات صلة
غويري يعيد إلى الواجهة سيناريو غيابات آخر لحظة عن “الكان”

غويري يعيد إلى الواجهة سيناريو غيابات آخر لحظة عن “الكان”

19 لاعبا عربيا من الدوري الفرنسي يدعمون منتخباتهم في كان 24

19 لاعبا عربيا من الدوري الفرنسي يدعمون منتخباتهم في كان 24

ما قيمة الجائزة المالية التي يستلمها الفائز بِكأس إفريقيا 2024؟

ما قيمة الجائزة المالية التي يستلمها الفائز بِكأس إفريقيا 2024؟

مُنافس الجزائر يستنجد بِلاعب جديد في آخر لحظة

مُنافس الجزائر يستنجد بِلاعب جديد في آخر لحظة

آيت نوري يغيب عن التدريبات لهذا السبب

آيت نوري يغيب عن التدريبات لهذا السبب

مُدرّب الطوغو: مُواجهة الجزائر هديّة لا تُرفض

مُدرّب الطوغو: مُواجهة الجزائر هديّة لا تُرفض

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد