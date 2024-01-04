توجيهات الرّئيس تبون بِخصوص أنصار “الخضر” في البطولة الإفريقية

أعطى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون توجيهات، بِخصوص التكفّل بِأنصار المنتخب الوطني في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 بِكوت ديفوار.

وتنصّ توجيهات الرئيس تبون، على تغطية 50٪ من تكاليف السّفر إلى كوت ديفوار لِألفَي (2000) مُناصر، عبر شركة سياحة و أسفار الجزائر (تورينغ). وهذا حتّى يكون مُشجّعو “الخضر” على مقربة من منتخبنا الوطني، خلال إقامة مقابلات هذه المنافسة القارية، التي تنطلق في الـ 13 منجانفي الحالي وتستمرّ إلى غاية الـ 11 من فيفري المقبل.

وأعرب رئيس اتحاد الكرة الجزائري وليد سعدي عن شكره وامتنانه العميق للسيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على هذه المبادرة الجديرة بِالثناء، والتي تعكس دعمه الدّائم والثّابت للمنتخب الوطني وللمُشجّعين.