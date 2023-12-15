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رياضة
المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة

توجيه الدعوة لـ23 لاعبا تحسبا لودية منتخب فلسطين 

ع. ع
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توجيه الدعوة لـ23 لاعبا تحسبا لودية منتخب فلسطين 

استدعى مدرب المنتخب الوطني لفئة أقل من 23 عاما، ياسين مانع، 23 لاعبا، للمشاركة في التربص الذي سيقام من 17 إلى 20 ديسمبر الجاري بعنابة، تحضيرا للمباراة الودية المنتظرة أمام منتخب فلسطين الأول، المقررة هذا الثلاثاء بملعب 19 ماي 1956 بداية من الساعة الـ18.00، حسب ما جاء في بيان الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف).

وستجري القائمة المدعوة لهذا التربص حصتين تدريبيتين يومي الأحد 17 ديسمبر والاثنين 18 ديسمبر على أرضية الميدان الملحق لملعب 19 ماي 1956.

وكان المنتخب الفلسطيني لكرة القدم قد حل يوم الثلاثاء الفارط بمدينة عنابة بوفد يضم

40 فردا بين لاعبين ومسيرين، لإجراء تربص تحضيري تحسبا للمشاركة في كأس آسيا

للأمم المقررة 2024، بقطر من 12 جانفي إلى 10 فيفري المقبلين.

ويجري الفريق الوطني الفلسطيني حصصه التدريبية بملحق ملعب 19 ماي 1956، بقيادة المدرب مكرم دبوب.

وفي نهائيات الكأس القارية، يتواجد المنتخب الفلسطيني في المجموعة الثالثة رفقة كل من ايران، الإمارات العربية المتحدة، هونغ كونغ.

وفيما يلي قائمة العناصر الوطنية المدعوة للتربص:

– رمضان عبد اللطيف، بنارة عماد (مولودية الجزائر)، ملالة اسامة (اتحاد سكيكدة)، جودار عبد الناصر(شبيبة الساورة)، بن دومة عبد الله، تراوري ياسين (نادي بارادو)، بركات أسامة، بوناصر عبد الصمد (اتحاد الجزائر)، دريس عبد الحميد، بن داود ايمن عبد الجليل، بوعالية كسيلة (شبيبة القبائل)، تلمون محمد رضوان (نجم بن عكنون)، رقيقي محمد عماد (وفاق سطيف)، تميمي عبد القادر (مولودية وهران)، زرمان اسلام (شباب باتنة)، شكال عفاري بلحاج (شباب قسنطينة)، بن زيد ناصر مروان (مولودية البيض)، بلخير محمد اسلام، لجوات الوناس (شباب بلوزداد)، سرير عبد الغاني (جمعية الشلف)، مسعود سالم محمد (وفاق سطيف)، باسو عبد المنجي (اتحاد سوف).

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