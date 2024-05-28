توجيه تعليمات دقيقة لرؤساء مراكز امتحان “الباك”

بلعابد يشدد على تنفيذها للتحكم في الاستحقاق التعليمي

أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أن رؤساء مراكز إجراء امتحان شهادة البكالوريا لدورة 2024، “تم اختيارهم من بين الإطارات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة والخبرة من أسلاك مديري الثانويات ومديري المتوسطات ونظار الثانويات ومفتشي التربية الوطنية ومفتشي التعليم المتوسط”.

وجاء ذلك خلال ترؤس الوزير، الثلاثاء، اجتماعا توجيهيا وطنيا عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، خصص لتقديم تعليمات وتوجيهات حول الجوانب المتعلقة بتسيير مراكز إجراء امتحان شهادة البكالوريا، حسب ما أورده بيان للوزارة.

وأمر الوزير بمجموعة من التعليمات والتوجيهات “الواجب السهر على تنفيذها”، مركزا على العمليات الدقيقة والحساسة الرامية إلى “التحكم الأمثل والأنجع في إجراء هذا الامتحان”.

وتشمل هذه العمليات “استلام رؤساء المراكز للمؤسسات التعليمية المعينة كمراكز للإجراء والإشراف على الاجتماعات التنسيقية مع جميع المؤطرين وكذا التأكد من توفر المراكز على جميع التجهيزات المبينة في دليل تنظيم الامتحانات المدرسية”.

كما يضاف إلى ذلك “التطبيق الصارم والمحكم للتعليمات الواردة حول سير الامتحان منذ فتح أبواب مراكز الإجراء لاستقبال المؤطرين والمترشحين إلى غاية انتهاء العملية”، يتابع المصدر ذاته.

وفي هذا الصدد، أمر بلعابد بـ”تحسيس جميع المؤطرين بالعقوبات المترتبة عن الغش بكل أنواعه والتي أصبحت تتجاوز العقوبات الإدارية والتربوية وتتعداها إلى العقوبات القضائية”.