توجيه تهمة الاغتصاب للدولي المغربي أشرف حكيمي رسميا

وُجهت، الجمعة، تهمة الاغتصاب الى نجم المنتخب المغربي ونادي باريس سان جرمان الفرنسي أشرف حكيمي، حسب ما أفاد مكتب المدعي العام في نانتير (الضاحية الغربية للعاصمة باريس) وكالة فرانس برس.

واستجوب المدعون العامون، الخميس، حكيمي بعد اتهامات من امرأة تبلغ من العمر 24 عاما بتعرضها للاغتصاب في منزل اللاعب في بولونيّ-بيلانكور في 25 ففيفري الماضي.

وأعلنت صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية، الاثنين، أن السلطات تحقق في مزاعم شابة بأن لاعب باريس سان جرمان، “اغتصبها” نهاية الأسبوع الماضي.

وقالت الصحيفة، إن الشابة ذهبت إلى مركز الشرطة في نهاية هذا الأسبوع، حيث قالت إنها تعرضت للاغتصاب من قبل نجم المنتخب المغربي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن “مصدر مطلع على القضية” القول إن مكتب المدعي العام في نانتير (الضاحية الغربية للعاصمة باريس) فتح تحقيقا في قضية اغتصاب بحق اللاعب.

ومنذ نشر الخبر، لم ينشر اللاعب الدولي، ولا النادي أي تعليق رسمي بشأن المزاعم.

غير أن صحيفة ماركا الإسبانية، قالت الثلاثاء، إن المغربي أشرف حكيمي، مدافع فريق باريس سان جرمان الفرنسي “واثق من براءته وينفي تهمة الاغتصاب”.

هكذا كان رد فعل أشرف حكيمي بعد اتهامه بالاغتصاب

وسابقا قالت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن النجم المغربي أشرف حكيمي، بدا هادئا جدا، ومبتسما، خلال حفل “الفيفا”، بعد اتهامه بالاغتصاب.

ونقلت الصحيفة الإسبانية، تأكيد حكيمي، بأن اتهامات الاغتصاب المزعومة، ملفقة وخاطئة.

وكانت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، قد كشفت الاثنين، عن أن السلطات الفرنسية تحقق في ادعاء شابة فرنسية بأن حكيمي “اغتصبها” نهاية الأسبوع الماضي.

وأفادت الصحيفة الفرنسية بأن الشابة ذهبت نهاية الأسبوع الماضي إلى مركز الشرطة، حيث قالت إنها تعرضت للاغتصاب من قبل اللاعب الدولي المغربي.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدر مطلع على القضية إن مكتب المدعي العام في ضاحية نانتير غربي باريس، فتح تحقيقا في قضية الاغتصاب.