توج بالذهبية في بطولة العالم.. سباح مصري يتلقى تهديدات بالقتل بسبب تضامنه مع غزة

قال السباح المصري عبد الرحمن سامح،بعد تتويجه بالذهب في بطولة العالم، إنه تلقى تهديدات بالقتل بسبب دعمه للشعب الفلسطيني.

وفي تصريحات له عقب تتويجه بالميدالية الذهبية لمنافسات 50 متر فراشة، في بطولة كأس العالم الجارية باليونان، أضاف السباح المصري: ” بصراحة لا أعرف إذا كان بإمكاني الاحتفال بهذا الإنجاز، لقد مررت بأسبوع صعب للغاية من الناحية الذهنية”.

البطل «عبد الرحمن سامح» يرفض الاحتفال بذهبية كأس العالم للسباحة ويكشف تعرضه لتهديدات بسبب دعمه #فلسطين pic.twitter.com/lqAWKUYIOC — شبكة رصد (@RassdNewsN) October 15, 2023

وتابع: ” تلقيت تهديدات بالقتل، وكان الناس يهاجمونني طوال الأسبوع بسبب دعمي لفلسطين.. لا أعرف إذا كان ينبغي أن أحتفل بالميدالية أم لا، بسبب أن أخوتي يُقتلون في فلسطين الآن، وأن أتعرض لذلك بسبب ما أدعمه”.

🚨🚨 الإتحاد الدولي للسباحة يحذف صور بطلنا عبدالرحمن سامح من جميع منصاته! 🇪🇬🇪🇬 pic.twitter.com/vm05Z39FPN — Egypt Sports Network (@ESNEgypt_) October 15, 2023

وقام الاتحاد الدولي للسباحة بحذف صور عبد الرحمن سامح بطل السباحة، من مواقع الاتحاد الرسمية، بعد فوزه بالميدالية الذهبية، وذلك بسبب دعمه لفلسطين.