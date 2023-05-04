توحيد مواقف الجزائر وليبيا إزاء التطورات في السودان (فيديو)

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الخميس، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في ليبيا نجلاء المنقوش، التي تقوم بزيارة إلى الجزائر.

وحسب بيان للرئاسة، فقد حضر الاستقبال وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية محمد النذير العرباوي.

وقالت المنقوش في تغريدة على تويتر:”التقيت برئيس الجمهورية الجزائرية خلال زيارة عمل رسمية، لتوحيد مواقف بلدينا إزاء التطوّرات في السودان”.

وأضافت الوزيرة الليبية أن الرئيس تبون “جدّد دعم الأشقاء بالجزائر لاستقرار ليبيا، ومواصلتهم دعم وتطوير علاقات التعاون التاريخية بين البلدين”.

المعابر الحدودية وإدارة المياه الجوفية في محادثات عطاف مع نظيرته الليبية

تطرق وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف يوم الخميس مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، في جلسة عمل بالجزائر، إلى عدّة ملفات تتعلّق بآفاق تعزيز التعاون بين البلدين.

وحسب بيان للوزارة، فقد تم التطرق في خلال الجلسة إلى الملفات المتعلقة بفتح المعبرين الحدوديين، وحركة النقل البري والبحري والجوي بين الجزائر وليبيا.

كما تناول اللقاء الاستثمارات المشتركة وإدارة المياه الجوفية. إلى جانب القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة المغاربية والعربية، لاسيما قضية الصحراء الغربية، والتحرّكات العربية والدولية لوقف الاقتتال في السودان.

وحلّت المنقوش مساء الأربعاء بالجزائر في زيارة عمل تجريها إلى البلاد، قادمة إليها من تونس.

وتأتي هذه الزيارة، حسب بيان للخارجية الجزائرية، في إطار تعزيز علاقات الأخوة والتعاون الجزائرية الليبية، وتكثيف التشاور والتنسيق السياسي بين البلدين الشقيقين.

وقد أجرى وزير الخارجية أحمد عطاف في وقت سابق، محادثات ثنائية على انفراد مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، قبل عقد جلسة العمل الموسّعة بمشاركة وفدي البلدين.

وكانت الخارجية الليبية، قد ذكرت في وقت سابق من اليوم، أن المنقوش ستحلّ بالجزائر على رأس وفد هام، قادمة إليها من تونس.