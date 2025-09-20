لضمان جودة الخدمات والالتزام بالبعدين التربوي والصحي

تعمل وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة على توحيد نمط التكفل على مستوى مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة البالغ عددها 4.700 مؤسسة، لضمان خدمات ذات جودة، لأزيد من 231 ألف طفل، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن الوزارة.

وفي هذا الصدد، تعكف الوزارة على “توحيد النظام الداخلي لمؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة ونمط التكفل البيداغوجي، مع تحديد آليات أكثر فعالية لمتابعة الأداء المؤسساتي، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة لهذه الفئة والالتزام بالبعدين التربوي والصحي”، وذلك تماشيا مع استراتيجية الحماية الاجتماعية للطفولة.

وتشير إحصائيات وزارة التضامن الوطني إلى أن عدد مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة بلغ، إلى غاية 16 سبتمبر الجاري، أزيد من 4.700 مؤسسة، تتكفل بأكثر من 231.300 طفل، من بينهم ما يربو عن 3.500 طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة. وتأتي هذه التدابير استكمالا لسلسلة من الإجراءات المتخذة في هذا المجال، حيث أصدرت الوزارة مؤخرا الدليل البيداغوجي الموحد، الموجه لكافة مؤسسات استقبال

الطفولة الصغيرة في الجزائر، والرامي إلى “توحيد البرنامج البيداغوجي المعتمد وآليات التكفل على مستوى هذه المؤسسات”.

يذكر أن شروط إنشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وكيفيات تسييرها ومراقبتها يحددها المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 فيفري سنة 2025 المعدل والمتمم، المنظم لهذا النوع من المؤسسات التي تشمل دور الحضانة ورياض أطفال والتي تعتبر فضاءات بيداغوجية واجتماعية مخصصة للأطفال البالغين من 3 أشهر إلى أقل من ست سنوات.